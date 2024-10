Valerio Piccolo, online il video di 'E si arrivata pure tu'

E' online il videoclip di “E SI’ ARRIVATA PURE TU”, la canzone originale del nuovo film di Paolo Sorrentino “PARTHENOPE”, presentato al 77° Festival di Cannes. Il brano anticipa il nuovo album di prossima uscita del musicista, cantautore e autore Valerio Piccolo.

Il brano sancisce l’inizio della collaborazione tra Valerio Piccolo e Metatron Publishing, editore musicale indipendente in un incontro, che rappresenta una fusione di idee, visioni e progetti che hanno come denominatore comune la passione per il Cinema.

Il brano, prodotto da Pino Pecorelli, parla di un ritorno alle origini, sia linguistiche che metaforiche, dopo un viaggio tra diverse lingue del mondo.

Il videoclip per la regia di Francesca Romana Zanni, fotografia di Alessio Saglio e gli effetti visivi di Simone Saglio, è un tuffo nei ricordi. Le immagini, intime e suggestive, accompagnano la musica delicata e le parole malinconiche del brano, trasportando lo spettatore in un viaggio emotivo. La regia di Zanni riesce a intrecciare passato e presente, mentre la fotografia di Saglio, calda e nostalgica, accentua l’atmosfera onirica del videoclip.

«Questo pezzo è la genesi dell’album. Il primo a venire fuori, l’incipit di tutto. È il pezzo che mi ha dato la spinta a parlare di me, più che a raccontare storie altrui. E ha dettato la linea di tutto il disco, sicuramente il più intimo dei miei – dichiara Valerio Piccolo – Non è un caso che sia un pezzo in napoletano, il mio primo pezzo in questa lingua. Perché evidentemente sono andato ad attingere sul fondo della mia ispirazione, per dare il via al tutto, e ho trovato la mia lingua d’origine. Nato chitarra e voce, il brano ha attraversato diverse versioni musicali, ma è tornato a quella originale più semplice e profonda. Ho sempre percepito in questo brano un "incastro magico", sensazione confermata quando Paolo Sorrentino l'ha scelta per il suo film Parthenope. Essere in un film come Parthenope è una gratificazione che auguro a chiunque faccia il musicista. È un riconoscimento che dà un senso chiaro a tutto il tempo che si passa a scrivere e a comporre».