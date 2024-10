Volo Ryanair da Memmingen a Brindisi: allarme motore, ma atterraggio senza problemi

BRINDISI - Questa mattina un volo Ryanair, proveniente da Memmingen in Germania e diretto a Brindisi (FR 5129), ha segnalato un problema tecnico legato al sistema di protezione del motore dal fuoco. L’allarme è scattato in seguito all'accensione di una spia di avviso durante il volo, suscitando preoccupazione tra l'equipaggio. Tuttavia, la situazione si è risolta rapidamente e senza complicazioni.Il velivolo è atterrato in sicurezza all'aeroporto di Brindisi e i passeggeri sono scesi regolarmente, senza necessità di interventi d'emergenza. Le autorità aeroportuali hanno confermato che l’allarme è rientrato in poco tempo, e che la sicurezza non è mai stata compromessa.Non è la prima volta che Ryanair affronta problemi tecnici nei voli diretti o in partenza da Brindisi. Giovedì scorso, infatti, un altro aereo della compagnia irlandese ha subito un incidente più grave: il motore ha preso fuoco mentre l’aereo si trovava in fase di rullaggio sulla pista, pronto per il decollo verso Torino. In quel caso, i 184 passeggeri a bordo sono stati fatti sbarcare immediatamente utilizzando gli scivoli d’emergenza.