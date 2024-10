'Sulle Orme di Don Tonino', un cammino per portare messaggi di Pace

LECCE - Domenica 13 ottobre si potrà prender parte a un itinerario che attraversa luoghi storici, naturalistici e del cuore, seminando parole che parlano di Pace e germogliano negli uomini di buona volontà, guardando ai frutti lasciati da Don Tonino.Assieme alla guida Michele Turco- Meditinere aps, partirà “Sulle orme di Don Tonino” un camminamento aperto a tutti e gratuito, organizzato dal CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento nell’ambito del progetto Strade Volontarie ed. 2024 “Nidi di Pace”.Si parte alle ore 9:00 dalla Chiesa di San Nicola a Sant’Eufemia, il rione di Tricase che ha il primato di essere il più piccolo della Città, ma anche il più “orientale” con la sua spiccata grecità. Da qui si arriverà attraverso sentieri che tagliano l’entroterra, ricchi di colori e inaspettati messaggi dal passato, alla meta finale: la casa natale di Don Tonino ad Alessano aperta dalla Fondazione Don Tonino Bello e il cimitero che accoglie le spoglie mortali del Venerabile Vescovo degli ultimi.Il percorso è di circa 6 km, con una breve ma intensa salita iniziale, il resto del cammino è in pianura. Ci vorranno un paio d'ore per completare il percorso, ma soprattutto sarà importante portare con sé una poesia, una frase, una lettura ispirata al tema della Pace e “armarsi” di spirito di fraterno.: 328 422 466 6L’evento rientra nei “camminamenti”, una serie di iniziative organizzate con la collaborazione delle associazioni del territorio, che avviano il percorso di Strade Volontarie ed. 2024 “Nidi di Pace” (ll programma del CSV Brindisi Lecce -Volontariato nel Salento ets, che culmina il 5 dicembre Giornata Internazionale del Volontariato).Strade Volontarie punta a far conoscere attraverso un ricco cartellone di eventi, le eccellenze del territorio salentino che operano con dedizione e gratuità e a sostenere il Terzo Settore.