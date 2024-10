Ghali, online il videoclip del nuovo singolo 'Niente Panico'

In “Niente Panico” (uscito oggi per Warner Music Italy) il messaggio di forza e resilienza risuona forte come un promemoria personale e collettivo a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili. Attraverso il videoclip si entra ancora più a fondo fino ad immergersi nella dimensione intimista del brano. Da ora online il videoclip, diretto e girato da due eccellenze italiane nel mondo: i Fratelli D’Innocenzo.

Ghali è il primo tra gli artisti italiani a collaborare con Damiano e Fabio D’Innocenzo, conosciuti e apprezzati per il loro stile distintivo e innovativo, che li ha portati a collaborare in ambito musicale con artisti del calibro di Kanye West per il video di "TALKING". Nelle loro mani il video di “Niente Panico”, prodotto da Think Cattleya, diventa un gioiello d’arte visiva dalla forte presa emotiva, che mette in luce l'intensità e la vulnerabilità di Ghali lasciando emergere il perfetto connubio tra la potenza del girato e il significato più profondo del brano.

«L’incontro con Ghali è combaciato con l’amicizia e assieme a lui non abbiamo avuto il minimo dubbio: per il videoclip di ‘Niente Panico’ avremmo dovuto evitare l’artificio, la costruzione, la spettacolarizzazione. Per questo il video che sarebbe potuto essere (quello che tutti sarebbero stati tentati di realizzare) è soltanto fuoricampo, mentre questo che vedete è tutto ciò che di solito resta intimo, segreto, immaginato, sognato».

Damiano e Fabio D’Innocenzo: L’espressività di Ghali, al centro della scena, è lo specchio delle emozioni suscitate dal brano dando vita ad una piccola perla cinematografica dai contrasti delicati ma potenti, che amplifica il messaggio di “Niente Panico” in un equilibrio visivo affascinante: un’esperienza sensoriale universale in cui occhi e orecchie si fondono in perfetta armonia.

Ghali condividerà il profondo messaggio di Niente Panico anche sui palchi del GHALI - LIVE 2024, il tour -prodotto da Vivo Concerti- con cui l’artista porterà la sua musica e tutto il suo mondo nei principali palasport italiani. In partenza il 26 ottobre da Vigevano @ PalaElachem, il tour proseguirà con due date sold out all’Unipol Forum di Milano (il 28 e 29 ottobre), dove Ghali farà ritorno a sei anni esatti dal suo primo Forum. A novembre GHALI - LIVE 2024 toccherà le città di Firenze, Roma (sold out), Bologna e Napoli, per poi “tornare a casa” per l’ultimo live, il 15 novembre @ Unipol Forum di Milano.