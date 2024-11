A Bitonto Giornata Europea della Musicoterapia 2024

Il concerto viene introdotto dai saluti di: Santa Fizzarotti Selvaggi, Presidente Nazionale Associazione Crocerossine d’Italia Onlus; Grazia Andidero, Responsabile Sezione Bari Associazione Crocerossine d’Italia Onlus; dott. Vitomir Bobo Samardzic, Presidente Rotary Club Bitonto Terre dell’Olio; prof. Donato Forenza, Accademia Pugliese Scienze, Uniba, Urbanista Paesaggista, U.F.D.I.



Il concerto intende, altresì, rivolgere un omaggio di memoria, a cura della prof. Adriana De Serio, alla prof. Maria Carmela Panebianco, musicista bitontina, scomparsa prematuramente. Vengono eseguite musiche di: Mozart (da “Don Giovanni”: Là ci darem la mano - mezzosopr., bas./bar.), (da “Le Nozze di Figaro”: Non più andrai, farfallone amoroso - bas./bar.); Bellini (da “I Puritani”: Qui la voce sua soave - sopr.); Verdi (da “Nabucco”: Vieni, o Levita! - bas./bar.), (da “Simon Boccanegra”: Il lacerato spirito - bas./bar.); Mascagni (da “La Cavalleria Rusticana”: Voi lo sapete o mamma - mezzosopr.); Puccini (da “La Bohème”: Donde lieta - sopr.; Vecchia zimarra - bas./bar.); Bizet (da “Carmen”: Habanera - mezzosopr.); Tosti (“L’ultima canzone” - bas./bar.); Tosti- D’Annunzio (“L’alba separa dalla luce l’ombra” - sopr.; “‘A vucchella” - mezzosopr., bas./bar.); Beach (“I send my heart up to thee”, “The Year’s at the Spring” - sopr.); Offenbach (da “Les contes d’Hoffmann”: Barcarola - sopr., mezzosopr.); Donizetti – Rossini (“I Bevitori” - sopr., mezzosopr.); Gastaldon (“Musica Proibita” - mezzosopr., bas./bar.); De Curtis (“Non ti scordar di me” - sopr., mezzosopr., bas./bar.).



L’evento, dotato di peculiare struttura artistico-musicale, rappresenta un ponte di ecumenicità nel calendario nazionale e internazionale interculturale per veicolare anche nuove dimensioni di pace e solidarietà tra i popoli.

- Notevole valenza interdisciplinare assume il concerto “Italia-Grecia-Romania-Russia- Ucraina: il ritmo del benessere”, che si svolge giovedì 7 novembre 2024 alle ore 17 presso la Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, a Bitonto, per celebrare la Giornata Europea della Musicoterapia 2024, nel contesto delle iniziative della European Music Therapy Confederation (EMTC). Il concerto è stato progettato su idea e con l’organizzazione e il coordinamento artistico della prof. Adriana De Serio, musicoterapeuta dell’Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia (A.I.M.), e con la collaborazione dell’Accademia Scientifica Oikart. Hanno dato il patrocinio l’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus sezione di Bari, il Rotary Club Bitonto Terre dell’Olio, e l’U.F.D.I. Protagonisti del concerto sono il soprano russo Irina Gorbatenko, il mezzosoprano greco Rosa Cappon Poulimenou, il basso/baritono molfettese Antonio Stragapede, la pianista Adriana De Serio, che effettua anche la presentazione musicologica.