A Porto Cesareo i carabinieri del comando provinciale hanno incontrato studenti e genitori

Sono intervenuti il col. Donato D’Amato Comandante Provinciale CC Lecce e il team artificieri





PORTO CESAREO (LE) - "Farò di me... un porto di legalità – Orientarsi verso il futuro" è il titolo dell’incontro organizzato dall’Istituto Comprensivo di Porto Cesareo insieme ai Carabinieri del comando provinciale di Lecce, svoltosi ieri sera presso l’edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado, in via Piccinni, a Porto Cesareo.





Tantissimi i presenti, non solo studentesse e studenti del Comprensivo ma anche i loro genitori, per un confronto a più voci, un dialogo costruttivo e partecipato, orientato al futuro, agli adulti di domani, all’insegna del rispetto dell’altro, dei valori fondanti il vivere civile, il rispetto delle regole, la legalità, la bellezza.





Presenti anche docenti e studenti di alcune delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Lecce, Gallipoli, Nardò, Copertino e Galatone, per un momento di formazione a 360 gradi.





Dopo un benvenuto in musica affidato agli studenti della curvatura musicale e terminato con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, i presenti hanno incontrato dapprima il Colonello Donato D’Amato, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecce, che dopo aver coinvolto i ragazzi in un botta e risposta su futuro, differenza tra capi e leader, importanza dello studio e della formazione, orientamento al domani dei più giovani, rischi da social e isolamento, tematiche di attualità stringente per la sicurezza, rapporto con i genitori e gli adulti, è stato a sua volta intervistato dai piccoli studenti di Porto Cesareo, corsisti dei due pon di giornalismo "Giornalisti in Erba" e "Piccoli giornalisti Crescono" tenuti dalla giornalista Fabiana Pacella, responsabile del presidio Puglia di Articolo21, per la rubrica “Il Personaggio” del loro giornalino scolastico in fase di ultimazione.





E’ stata poi la volta dell’incontro info-dimostrativo, con i Carabinieri Artificieri-Antisabotaggio del Comando Provinciale di Lecce, anche questo molto partecipato e sentito dai ragazzi, che hanno formulato domande e interviste anche queste da inserire all’interno di "Cisaria News", primo giornalino dell’IC di Porto Cesareo, in pubblicazione per le festività natalizie.