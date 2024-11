A San Michele Salentino presto online le pratiche edilizie private grazie alla Regione Puglia

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Il Comune di San Michele Salentino, in collaborazione con il Comune di Oria, ha ottenuto un finanziamento di 250mila euro dalla Regione Puglia per la digitalizzazione delle pratiche edilizie. Questo contributo è frutto del programma regionale per la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la gestione degli archivi di edilizia privata. - Il Comune di San Michele Salentino, in collaborazione con il Comune di Oria, ha ottenuto un finanziamento di 250mila euro dalla Regione Puglia per la digitalizzazione delle pratiche edilizie. Questo contributo è frutto del programma regionale per la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la gestione degli archivi di edilizia privata.





"Grazie a questo finanziamento – spiega il sindaco Giovanni Allegrini -, San Michele Salentino potrà digitalizzare oltre 11.000 pratiche edilizie, archiviate dal 1965, corrispondenti a 27 metri lineari di documentazione cartacea attualmente custodita presso i locali comunali. L’iniziativa segna un passo avanti verso un servizio più efficiente per cittadini e imprese, che potranno consultare i documenti edilizi online, senza necessità di recarsi di persona agli uffici comunali".





La digitalizzazione delle pratiche permetterà anche di migliorare l'organizzazione interna degli uffici e ridurre significativamente i tempi di attesa per l’accesso ai documenti, consentendo agli operatori comunali di lavorare in modo più snello e rapido. A seguire il progetto è stato l’assessore all’Innovazione tecnologica Michele Salonna che ha voluto "ringraziare il collega Michele Locorotondo, vicesindaco di Oria, con cui abbiamo lavorato in sinergia per definire obiettivi e finalità necessari all’ottenimento del finanziamento. Mi permetto anche di ringraziare tutta la macchina amministrativa e tecnica del Comune di San Michele salentino, sempre disponibile e preparata per definire progetti di finanziamento".





Attualmente, il Comune di San Michele Salentino ha già digitalizzato tutte le fasi procedurali dei titoli abilitativi di competenza del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) per le pratiche presentate a partire da giugno 2021. La documentazione precedente, ancora in formato cartaceo, sarà ora anch’essa digitalizzata, completando così un archivio edilizio aggiornato e totalmente accessibile online.





L’iniziativa rientra nel bando regionale "Interventi per la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi", che promuove la digitalizzazione degli archivi edilizi dei Comuni. Ai sensi delle linee guida, il finanziamento è destinato a progetti proposti da amministrazioni con una popolazione minima di 15.000 abitanti (dati ISTAT 2022) che abbiano un livello già avanzato di digitalizzazione nelle procedure edilizie.