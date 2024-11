Acquaviva, incendio in un condominio in via Roma: paura ma nessun ferito grave

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Momenti di panico questa mattina in via Roma ad Acquaviva, dove un incendio è scoppiato in un condominio di dieci appartamenti, causando danni e intossicazioni ma fortunatamente senza feriti gravi. Le fiamme si sono propagate rapidamente, probabilmente innescate da un cortocircuito, e la palazzina è stata prontamente evacuata per la sicurezza di tutti i residenti.Sul posto sono intervenuti tempestivamente due pattuglie della vigilanza "La Fonte", i Carabinieri e il 118 con quattro ambulanze. Tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autoscala, hanno lavorato intensamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Alcuni residenti hanno riportato lievi sintomi di intossicazione dovuti all'inalazione di fumo e sono stati prontamente soccorsi dai sanitari.L’edificio è stato evacuato in via precauzionale e le autorità stanno effettuando controlli per garantire che la struttura sia completamente sicura prima di permettere ai residenti di rientrare. Le cause esatte dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma la prima ipotesi rimane quella di un cortocircuito.