Lecce-Bologna: scontro cruciale al "Dall'Ara" per l'undicesima giornata di Serie A

– Domani alle 15:00, il Lecce affronterà il Bologna allo stadio “Dall’Ara” in un match fondamentale per entrambe le squadre, impegnate in obiettivi diversi ma altrettanto importanti. I salentini, reduci da una vittoria di misura per 1-0 contro il Verona al “Via del Mare”, puntano a strappare un risultato positivo per avvicinarsi all’obiettivo salvezza. Gli emiliani, invece, in corsa per un posto in Europa League, arrivano dalla vittoria per 2-0 contro il Cagliari alla “Domus Unipol Arena” e cercheranno i tre punti per consolidare la loro posizione in classifica.Lecce dovrà fare a meno di Bonifazi e Marchwinski, entrambi fermi ai box per infortunio. Mister Luca Gotti ha già disegnato la formazione con Coulibaly e Ramadani sugli esterni, Dorgu in regia e la coppia offensiva composta da Krstovic e Banda. Sul fronte opposto, il Bologna schiererà Orsolini e Freuler sulle fasce, con Odgaard a supporto delle punte Ndoye e Castro.L’ultimo incontro tra le due squadre al "Dall’Ara", disputato l’11 febbraio 2024, ha visto il Bologna trionfare con un netto 4-0: Beukema ha aperto le marcature già al 5’, seguito dal raddoppio di Orsolini al 27’. Nella ripresa, Orsolini ha firmato la sua doppietta al 49’, mentre Odgaard ha chiuso i conti al 82’.Con entrambi i team motivati a conquistare punti preziosi, la sfida promette grande intensità e spettacolo.