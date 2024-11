Al via la terza edizione di 'San Martino - ogni mosto diventa vino' nel centro storico di Putignano

PUTIGNANO - Sette cantine da tutta la Puglia con i migliori vini della regione permetteranno di tuffarsi in un percorso degustativo totalmente locale: Antonio Pisante, Teanum, Terrecarsiche, Miali, Colavecchio, Varvaglione e Schola Sarmenti con 13 vini diversi permetteranno a tutti di soddisfare i propri gusti e di esplorarne nuovi.Oltre al "nettare di Bacco", non mancheranno i tipici prodotti gastronomici a cura delle attività locali: dal baccalà fritto alla carne, passando per le immancabili caldarroste, la pasta ed una calda Crêpes.A partire dalle 19:00 di questa sera il borgo antico di Putignano sarà in festa. Alla stessa apriranno le postazioni vino, gli stand food, la mostra fotografica "Le Mani della Vendemmia: Donne nel mondo del vino" del fotografo Dino Frittoli e la musica smuoverà ogni angolo del percorso!Per il pubblico di San Martino questa sera suoneranno Mario D'Elia, Gianni Pinto & Michele Paddeu, Mariano Casulli ed il dj set in piazza Plebiscito con DJ Mr. Pheel.Alle 19:30 ed alle 21:00 i bambini e le bambine dai 5 ai 9 anni potranno partecipare al laboratorio creativo "Colori di Vendemmia" a cura di Officina dei Saperi APS.Per tutta la serata, inoltre, i bimbi potranno divertirsi nella fantastica Area Kids in piazza Santa Maria offerta da Vuemme Consulting ed ammirando lo spettacolo circense di Manu Circus Show.Grazie alla collaborazione con PrisciARCI APS sarà possibile anche portare a casa una foto ricordo con la nostra mascotte Cippo, che sarà in giro questa sera per accogliere tutti i visitatori venuti a trovarlo!San Martino - Ogni mosto diventa vino ti aspetta questa sera a partire dalle 19:00 e domani a partire dalle 12:00 nel Centro Storico di Putignano!Qui il programma completo dell'evento: https://linktr.ee/ondeculturaliaps