Bari, Quartiere San Paolo: fiaccolata in memoria delle vittime della strada

BARI - Nonostante il maltempo, si è tenuta ieri una toccante fiaccolata in memoria delle vittime della strada presso la parrocchia Madre della Divina Provvidenza e il Giardino di Santa Rita, nel quartiere San Paolo di Bari, in via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni. Famiglie e amici delle vittime si sono riuniti per ricordare i loro cari e condividere un momento di preghiera e riflessione.

Il programma dell’evento

L’iniziativa ha preso il via con la Santa Messa celebrata alle ore 18:00 nella parrocchia Madre della Divina Provvidenza. Al termine della funzione religiosa, la comunità si è raccolta in una fiaccolata che ha attraversato le vie del quartiere, culminando nel Giardino di Santa Rita. Qui, davanti a una platea commossa, si è svolto un momento di preghiera dedicato alle vittime e alle loro famiglie.

L’evento, organizzato nonostante le avverse condizioni meteo, ha visto una numerosa partecipazione. Parenti, amici e conoscenti si sono uniti nel ricordo, testimoniando il dolore condiviso e l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle persone scomparse.

«Ogni anno ci stringiamo in un unico dolore, ma anche in un’unica speranza, per non dimenticare chi abbiamo perso e per sensibilizzare sulla sicurezza stradale», ha dichiarato Michele Genchi, responsabile del Comitato Santa Rita, che ha coordinato l’evento.

Un messaggio di sensibilizzazione

La fiaccolata non è solo un momento di memoria, ma anche un’occasione per riflettere sulla necessità di migliorare la sicurezza stradale e prevenire tragedie simili in futuro. Il dolore di queste perdite, ancora vivo nei cuori di chi rimane, rappresenta un monito per l’intera comunità.

L’iniziativa del Comitato Santa Rita si conferma un appuntamento annuale significativo per il quartiere San Paolo, unendo fede, ricordo e impegno collettivo.