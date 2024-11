Alberobello pubblica il suo primo bilancio di genere

BARI - La presentazione del primo Bilancio di Genere della città rientra nel ricco programma di iniziative “… nemmeno con un fiore” promosso dagli Assessorati alla Parità di genere e agli Eventi del Comune di Alberobello proprio per il mese di novembre. Iniziativa non casuale visto proprio in questo mese ricade la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

Il Bilancio di Genere sarà presentato in anteprima ai cittadini venerdì 22 novembre, ed è stato realizzato dalla Cooperativa Faber City per il Comune di Alberobello.

La ricerca è stata condotta con due differenti livelli di profondità:

Il primo livello si è occupato di ‘misurare’, ovvero di tracciare lo stato dell’arte del grado di parità di genere nella comunità alberobellese e quindi rilevare la distribuzione dei ruoli nel lavoro e nella vita sociale. Il secondo invece è il risultato di un percorso di formazione dei dipendenti comunali.

Il bilancio nasce quindi dalla fusione di due progetti distinti e cioè ‘Faber Up’ e ‘Genere in Comune’, il tutto è stato rielaborato dai professionisti, ricercatori e psicologi, della Cooperativa di Comunità Faber City.

Per l’elaborazione dei dati è sto utilizzato il Gender Equality Index (strutturato dall’EIGE) che rappresenta uno dei principali strumenti di analisi, focalizzandosi su aree chiave come il lavoro, la salute, il potere e la violenza.

I risultati del bilancio di genere saranno presentati alle cittadine, ai cittadini e a tutte le persone interessate venerdì 22 novembre dalle ore 18:00 presso la ex Conceria.

La partecipazione è libera e gratuita.