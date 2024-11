Teatro Popolare, il Festival di Vico con 12 spettacoli, 9 compagnie e 100 attori

VICO DEL GARGANO (Fg) – Ben 12 spettacoli teatrali dall’11 gennaio al 3 marzo 2025 nell’Auditorium Lanzetta di Vico del Gargano; nove compagnie provenienti da tutto il Centro-Sud; circa 100 tra attori, registi e artisti sul palco e dietro le quinte: sono questi i numeri della terza edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano che è stata presentata questa mattina a Foggia, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana. Il Festival del Teatro Popolare del Gargano è ideato e organizzato dall’APS 'Ncvò Cappà 'Nsciaun”, col sostegno dell’Amministrazione Comunale di Vico del Gargano e il patrocinio dell’ente Provincia di Foggia e della Federazione Italiana Teatro Amatori.

“Il Festival del Teatro Popolare del Gargano, che abbiamo istituzionalizzato come evento comunale da far crescere di anno in anno, ha ormai assunto una valenza nazionale”, ha dichiarato il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio. “Il nostro paese è diventato un punto di riferimento per questa altissima forma di espressione culturale che ha un valore enorme anche dal punto di vista formativo, sociale e aggregativo. Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere il Festival e di valorizzarlo come uno degli eventi di punta dell’inverno vichese. “Vico del Gargano e il suo festival sono un fiore all’occhiello per tutto il movimento che rappresentiamo”, ha affermato Carlo Bonfitto, responsabile della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) per il Nord Puglia. “Stiamo parlando di un movimento che crea cultura e anche economie grazie a oltre 1400 associazioni iscritte e circa 24mila tesserati”.

“C’è un interesse crescente per il Teatro Popolare e il nostro Festival sta crescendo in modo rilevante di anno in anno, non solo nella qualità di ciò che propone, ma anche nella richiesta delle compagnie di tutta Italia di essere presenti e nella partecipazione di un pubblico sempre più ampio”, ha spiegato Giuseppe Aguiari, direttore artistico della rassegna. “Anche quest’anno attiveremo presto la campagna abbonamenti e daremo tutte le informazioni per aderirvi. Oltre alle due vichesi - “Ncvò Cappà Nisciaun” e “Lazzo e Frizzi” – nell’arco dei 12 spettacoli saranno protagoniste compagnie teatrali provenienti da Napoli, Pomezia (Roma), Lecce, Castellana Grotte, Foggia e Sannicandro Garganico. La Regione Puglia esprime un fortissimo movimento nell’ambito del teatro popolare. I due spettacoli inaugurali di sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 vedranno sul palco gli attori di “Quelli che il Teatro”, compagnia napoletana, con la commedia “Cornuti & Contenti”. Gli spettacoli si svolgeranno tutti nell’Auditorium Lanzetta di Vico del Gargano, con ingresso alle 19.30 e apertura del sipario alle 20.15. Una delle novità di quest’anno è il rapporto instaurato con l’istituto scolastico comprensivo di Vico del Gargano, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica portiamo il teatro tra ragazze e ragazzi che, il 13 febbraio, metteranno in scena uno spettacolo molto bello e impegnativo su Don Pino Puglisi. C’è grande entusiasmo per un’edizione che consacra e conferma il Festival del Teatro Popolare del Gargano come un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama artistico-amatoriale italiano. Non vediamo l’ora di iniziare”, ha concluso Giuseppe Aguiari.