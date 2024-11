Alberobello si accende per il Natale 2024 con il Presepe di Luce e il Presepe Vivente

ALBEROBELLO (BA) – Il fascino dei trulli si intreccia alla spiritualità del Natale nella 54ª edizione del Presepe Vivente e nella 4ª edizione del Presepe di Luce, i due eventi simbolo delle festività natalizie, entrambi organizzati dall’Associazione di Promozione Sociale Da Betlemme a Gerusalemme. – Il fascino dei trulli si intreccia alla spiritualità del Natale nella 54ª edizione del Presepe Vivente e nella 4ª edizione del Presepe di Luce, i due eventi simbolo delle festività natalizie, entrambi organizzati dall’Associazione di Promozione Sociale Da Betlemme a Gerusalemme.





Il tema di quest’anno, Pietre vive di inciampo, invita a riflettere, soprattutto, su situazioni e persone che, proprio perché pietre vive d’inciampo, ci impongono di "fermarci" e, a volte, di inciampare e cadere per rialzarci e intraprendere, finalmente, nuovi percorsi di vita, nuove strade verso il Bene, verso quel Bambino della grotta che è Pietra d’inciampo d’Amore, Roccia da cui veniamo e a cui ritorniamo. Alberobello, con la sua storia e la sua comunità, diventa il luogo ideale per celebrare questa esperienza di trasformazione e spiritualità.





Presepe di Luce: dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025





Dal tramonto all’alba, le vie di Alberobello saranno illuminate da un percorso di installazioni luminose che attraversa i punti più iconici del rione Aia Piccola: partendo da Largo Martellotta e passando dalla Villa Belvedere, il percorso si snoda nel rione fino a Via Verdi, dove termina con la natività. Il Presepe di Luce, con le sue suggestioni visive, è un invito a fermarsi, riflettere e riscoprire la bellezza del Natale.

- Ingresso: percorso libero e gratuito (senza prenotazione).





Presepe Vivente: dal 26 al 29 dicembre 2024





Nel suggestivo rione Aia Piccola, il Presepe Vivente torna con oltre 200 figuranti che daranno vita a scene della Natività e di vita quotidiana dell’antica Betlemme. Tra luci, suoni e atmosfere uniche, i visitatori saranno accompagnati in un percorso che unisce fede e tradizione.

- Primo ingresso: ore 16 circa.

- Durata della visita: circa 1 ora.

- Prenotazione obbligatoria: tramite l’app Bookizon (disponibile a partire da dicembre) o il sito web www.dabetlemmeagerusalemme.it

- Consigli pratici: abbigliamento caldo e scarpe comode per godere al meglio del percorso all’aperto.

- Giornata di recupero: prevista il 30 dicembre (solo in caso di dichiarata sospensione nelle giornate precedenti).





Il significato del tema: "Pietre vive di inciampo"





Il tema di quest’anno si ispira alla pietra come simbolo di trasformazione, di cambiamento. La pietra d’inciampo, che ci fa cadere e riflettere, diventa occasione per rialzarci e costruire nuove strade. Proprio come Gesù, pietra di inciampo per il mondo di ogni tempo, porta con sé il cambiamento, anche noi siamo chiamati a diventare “pietre vive”, capaci di generare vita e tracciare direzioni verso il bene.

«Tu ci fai pietre vive / Ancora buone per costruire strade dove camminare e a volte inciampare, per capire la direzione»





Un impegno di comunità





Il Presepe Vivente e il Presepe di Luce non sono solo eventi, ma una testimonianza della forza della comunità di Alberobello, costituita da oltre 200 volontari tra bambini, giovani e adulti, che si riunisce ogni anno per donare ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Grazie al prezioso supporto del Comune di Alberobello, alle parrocchie e alle associazioni locali, il Natale si trasforma in un momento di unione e condivisione.

«Le pietre vive di inciampo – spiega la Presidente dell’Associazione Da Betlemme a Gerusalemme, Fenisia Gramolini – sono capaci di cambiare la storia dell’umanità, di essere pungolo per le coscienze e di rendere il mondo più attento alle povertà dell’uomo per guardarle con tenerezza, rinunciando al giudizio e promuovendo la pace. Il nostro invito è, allora, quello di venire ad Alberobello non solo per ammirare la bellezza dei luoghi e della storia che raccontano, ma per lasciarsi coinvolgere, emozionare, divertire e commuovere».





Un Natale fra tradizione e spiritualità





Con il Presepe Vivente e il Presepe di Luce, Alberobello si conferma una delle mete più suggestive per vivere il Natale, unendo tradizione e spiritualità. Venite a scoprire come la magia dei trulli e il messaggio del Natale possano illuminare il cuore e la mente!





Conferenza Stampa di presentazione





Il calendario natalizio di Alberobello We Are in Trulli Christmas sarà presentato ufficialmente durante una Conferenza Stampa che avrà luogo domani, mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 10, presso la Sala Consiliare "G. De Santis" del Comune di Alberobello.





Ringraziamenti





L’Associazione ringrazia il Comune di Alberobello, il Sindaco Francesco De Carlo, l’Assessora agli Eventi e al Turismo Valeria Sabatelli, l’intera Giunta Comunale e tutti gli uffici, oltre agli "Amici del Presepe" che sostengono una manifestazione in cui passato e futuro s’incontrano nel segno della tradizione e della fede, contribuendo in maniera importante alla sua realizzazione in perfetta sinergia con i numerosi partner dell’iniziativa.





Info e Utility





3313451991 / 3792281299

Associazione Da Betlemme a Gerusalemme (Facebook)

@dabetlemmeagerusalemme (Instagram)