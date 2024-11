Altamura, Vito Leonetti torna disponibile: fondamentale per il match contro il Trapani

Leonetti, squalificato e assente nel match perso 2-0 contro il Picerno al "Curcio", tornerà in campo in un momento cruciale per i pugliesi, che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Leonetti, leader dell’attacco biancorosso

Con 14 presenze e 7 reti in questa stagione, Leonetti si conferma uno dei pilastri offensivi dell’Altamura. La sua esperienza e capacità realizzativa saranno fondamentali per l’allenatore Daniele Di Donato, soprattutto in un momento di emergenza, con numerose assenze pesanti.

Emergenza in casa Altamura

La sfida contro il Trapani sarà complicata non solo per l’importanza della posta in gioco, ma anche per le difficoltà legate alle assenze di alcuni titolari. Franco, Minesso, Sadiki e Sabbatani non saranno disponibili a causa di infortuni, lasciando la squadra con opzioni limitate, soprattutto in termini di rotazioni.

Tuttavia, il rientro di Leonetti rappresenta una boccata d’ossigeno per i pugliesi, che cercano il riscatto dopo la sconfitta esterna contro il Picerno.

Un attaccante di esperienza

Leonetti vanta una carriera ricca di esperienze, avendo militato in diverse squadre, tra cui Cerignola, Turris, Matelica, Vastese, Lumezzane, Reggina, Bari, Akragas, Savoia, Agnonese e nel settore giovanile dell’Andria e del Bari Under 19. La sua capacità di adattarsi a diversi contesti lo rende un elemento chiave per l’Altamura nella corsa alla salvezza.

L’obiettivo: tornare alla vittoria

L’Altamura, attualmente in difficoltà in classifica, è chiamata a fare risultato contro il Trapani per avvicinarsi alla salvezza. Il rientro di Leonetti potrebbe essere la scintilla necessaria per rilanciare la squadra e affrontare con maggiore fiducia la seconda parte della stagione.

Con un attacco guidato dal suo bomber di riferimento, i pugliesi sperano di invertire la rotta e di regalare ai tifosi una prestazione all’altezza delle aspettative.