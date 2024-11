'Altri Libertini' di Pier Vittorio Tondelli: Prima Regionale al Teatro Piccinni di Bari

BARI – Licia Lanera porta per la prima volta sulle scene pugliesi l’esplosiva opera di Pier Vittorio Tondelli, "Altri Libertini", dopo la morte dell'autore. Questo ritratto incisivo e provocatorio di una generazione di giovani incompresi e marginalizzati, ambientato alla fine degli anni '70, sarà in scena al Teatro Piccinni di Bari per due serate, il 23 novembre alle 20:00 e il 24 novembre alle 18:00, all'interno della stagione Altri Mondi del Comune di Bari, in collaborazione con PugliaCulture.

Un'opera rivoluzionaria e attuale

Licia Lanera, regista e interprete, affronta con audacia e sensibilità l'adattamento teatrale del romanzo d'esordio di Tondelli. Con il suo sguardo personale, la regista esplora i tumulti del cuore e dell'anima dei protagonisti, intrecciando elementi biografici e riflessioni sulla rappresentazione.

In scena saranno presentati tre dei sei racconti che compongono l’opera originale, interpretati dagli attori della compagnia, in un viaggio attraverso le inquietudini, le ribellioni e la ricerca di libertà di una generazione scomoda e ribelle.

Un cast d’eccezione e una produzione d’impatto

Lo spettacolo, prodotto da Compagnia Licia Lanera in collaborazione con Ravenna Teatro e Teatro delle Albe, vede sul palco:

Giandomenico Cupaiuolo ,

, Danilo Giuva ,

, Licia Lanera ,

, Roberto Magnani.

Il design sonoro è curato da Francesco Curci, le luci da Martin Palma, i costumi da Angela Tomasicchio e la regia è supportata da Nina Martorana come aiuto regia.

Un’occasione imperdibile per la Puglia

Dopo il debutto al prestigioso Romaeuropa Festival, lo spettacolo arriva in Puglia in prima regionale, offrendo al pubblico l'opportunità di confrontarsi con un'opera che continua a parlare con forza e autenticità del disagio giovanile e delle sfide della società.

Informazioni e biglietti

La scheda completa dello spettacolo è disponibile qui.

Per prenotazioni e informazioni sui biglietti, consultare i canali ufficiali del Teatro Piccinni o il sito del Comune di Bari.

Non perdete questa occasione per immergervi in un'opera che, tra passato e presente, continua a interrogare e scuotere le coscienze.