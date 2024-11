Turismo per tutti: rete tra comuni ionici per l'inclusione

TARANTO - Percorsi accessibili, creazione e promozione di pacchetti turistici mirati, eventi ludico-ricreativi e di sport adattato: nasce il progetto "Sentieri" (Sostenibilità, esperienze, natura, territorio, integrazione, empowerment, riconnessione, innovazione) che punta a creare un sistema di turismo inclusivo nella provincia di Taranto. Oltre al capoluogo, coinvolti i comuni di Grottaglie, San Giorgio Jonico, Carosino, Lizzano, Pulsano, San Marzano di San Giuseppe, Montemesola e Fragagnano.Il progetto vede come capofila SafesPro e risulta vincitore del bando C.Os.T.A. di Regione Puglia e Pugliapromozione con il contributo della presidenza del Consiglio dei Ministri - ministro per le Disabilità. Si punta a creare una rete di valore, tra amministrazioni, enti pubblici e privati, imprese, associazioni ed enti del terzo settore nella quale l’esperienza di viaggio sia garantita a tutti.Una Puglia senza barriere, dal mare ai borghi, passando per l’entroterra. I pacchetti saranno promossi con il marchio "Puglia Destination for All", contribuendo ad aumentarne l'attrattività. Nello specifico, il progetto "Sentieri" prevede anche laboratori, workshop di artigianato, narrazione territoriale, agriturismo educativo e itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici sviluppati per accogliere le esigenze di persone con disabilità e migliorare l'accessibilità del territorio. Non da ultimo, particolare attenzione allo sport, come l’equitazione in spiaggia e percorsi lungo la costa ionica, in collaborazione con associazioni specializzate.«Il progetto – ha commentato durante la presentazione dell'evento Domenica Leone, direttore SafesPro Scuola di Alta formazione e studi specializzati per professionisti - coinvolge 16 enti privati, 9 comuni e ulteriori 27 enti che offrono supporto. Tra i partner abbiamo aziende agricole, operatori turistici, associazioni e cooperative. Le attività sono svolte in collaborazione con amministrazioni, associazioni di categoria e organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità fisiche, cognitive e sensoriali».Alla presentazione, moderata dal giornalista Francesco Ruggeri, oltre ai numerosi rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti, hanno preso parte: Nica Mastronardi, coordinatore tecnico e Rup A.Re.T.Puglia Promozione; Michele Cataldo, operatore esperto welfare culturale e turistico del dipartimento regionale Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio; Carmen Valente, innovation manager di Salento delle Murge e Andrea Marulli, innovation manager Gspiral consulting.All’evento di presentazione nella sede di SafesPro, si è anche affiancata una dimostrazione nell’area antistante la sede di alcune attività. Presenti il maestro ceramista Fabio Lenti che ha creato, dal vivo e con un tornio a pedali, manufatti artigianali; l’associazione Il Ghibli di Domenica Ciracì per le attività con i pony legate all’ippoterapia e alcuni risciò con brevi giri panoramici per un'esperienza divertente e sostenibile.Il primo appuntamento è per il prossimo 7 dicembre, dalle 10 alle 12:30, a Grottaglie presso la sede dell’associazione "Il Ghibli" in contrada Monte della Foggia. In programma un’attività di equitazione terapeutica finalizzata a stimolare i partecipanti sia a livello fisico che emotivo.