Ambiente: a Trani l'evento formativo 'I Piani di Monitoraggio e Controllo: le nuove Linee guida, i controlli e gli aspetti sanzionatori'

TRANI -“I Piani di Monitoraggio e Controllo: le nuove Linee guida, i controlli e gli aspetti sanzionatori” è il titolo dell’evento formativo che fa parte del progetto “Science based knowledge”, organizzato dall’Agenzia per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente, Arpa Puglia, in collaborazione con la Città di Trani, e gli Ordini professionali degli Ingegneri di Barletta-Andria-Trani e dei Geologi di Puglia, che si terrà venerdì 22 novembre alle ore 9.00 presso il Monastero di Colonna a Trani (Lungomare Cristoforo Colombo n. 178).L’evento formativo offre un'opportunità importante per approfondire tematiche cruciali legate ad una disamina delle istruttorie per il rilascio alle installazioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia). Non solo. Nel corso dell’incontro saranno rappresentati alcuni case history delle attività di controllo espletate dall’Arpa Puglia presso le aziende soggette al rilascio dell’Aia. Il programma si articola in una serie di interventi altamente qualificati, e fornirà ai professionisti abilitati indicazioni su come redigere un Piano di Monitoraggio e Controllo in installazioni soggette ad Aia, ed istruzioni su come esaminare gli aspetti sanzionatori. Sarà inoltre promosso un dibattito finale con una tavola rotonda composta da esperti dei vari settori.L’evento, accreditato per il riconoscimento di crediti professionali per ingegneri e geologi, rappresenta un'occasione importante per aggiornare le proprie competenze in un ambito in continua evoluzione e di crescente importanza per la gestione delle risorse naturali e la protezione dell’ambiente. Agli ingegneri e i geologi che parteciperanno al convegno saranno rilasciati 5 crediti formativi (Ordine degli Ingegneri della Provincia Bat (5 cfp) Link iscrizioni: https://bat.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-BAT/ ; i geologi potranno iscriversi direttamente nella sede in cui si svolgerà l’evento formativo, come riportato Corsi erogati ORGP triennio 2023- 2025 Archivi - Ordine dei Geologi della Puglia ). Potranno iscriversi al corso gli ingegneri e i geologi residenti sia in Puglia che in altre regioni d’Italia. L’evento gode anche del patrocinio dell’Ordine dei Chimici e Fisici della provincia di Bari.Apriranno il convegno i saluti istituzionali. È previsto l’intervento di Amedeo Bottaro, sindaco Città di Trani, Serena Triggiani, assessore all’Ambiente Regione Puglia, Maria Siclari, direttore di Ispra (Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca ambientale), Vito Bruno, direttore generale Arpa Puglia, Angelo Vita, comandante dei carabinieri Forestale di Puglia, Bernardo Lodispoto, presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani, Angelo Di Giovine, presidente della Sezione Energia, Ambiente ed Utilities di Confindustria Bari e Bat, Antonia Cascella, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia Bat, Giovanni Caputo, tesoriere dell’Ordine dei Geologi della Puglia, e Apollonia Amorisco, presidente dell’Ordine dei Chimici e Fisici della Provincia di Bari.Questo evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la corretta applicazione delle normative ambientali, in particolare, per quanto riguarda le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), come previsto dal Decreto Legislativo 152/06. Grazie agli interventi di esperti e professionisti del settore, tra cui rappresentanti di Arpa Puglia, Ispra, Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Regione Puglia e altri enti competenti, il convegno affronterà tematiche cruciali, come il rilascio delle Aia, le difficoltà operative nelle istruttorie, e le metodologie di controllo e sanzione per le aziende non conformi. Particolare attenzione sarà dedicata alla nuova normativa e alle linee guida di Snpa (Sistema nazionale per la Protezione dell’Ambiente) sullo sviluppo dei Piani di Monitoraggio, con una focus specifico sulle applicazioni pratiche per i professionisti coinvolti nelle attività di valutazione e controllo ambientale. Il convegno fornirà, infatti, indicazioni utili su come redigere e implementare efficacemente i Pmc, un aspetto centrale per garantire che le aziende operino nel rispetto delle normative ambientali e per prevenire e sanzionare eventuali comportamenti scorretti. A moderare la sessione mattutina sarà Francesco Rossi, giornalista di Teledeon.I lavori prevedono gli interventi di:Laura D’Aprile, direttore del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Mase, che discuterà de “Il ruolo del Mase in tema di autorizzazioni e valutazioni ambientali”;Paolo Francesco Garofoli, direttore Dipartimento Ambiente - Regione Puglia, che chiarirà quali sono “I procedimenti istruttori di rilascio dell’Aia in Puglia: pratiche operative e criticità”;Caterina Navach, responsabile Servizio Ambiente della Provincia di Bat, che parlerà de “L’esperienza della provincia Bat nei procedimenti istruttori di rilascio dell’Aia”;Renato Nitti, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, che esaminerà gli “Illeciti penali in materia di autorizzazione integrata ambientale. Accertamento”;Fabio Ferranti, responsabile del servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale di Ispra, che illustrerà “Le Linee Guida Snpa sullo sviluppo del Piano di Monitoraggio e Controllo ex art.29sexies del D.LGS.152/06”; Emanuela Laterza, dirigente Unità Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell'Emergenza - Arpa Puglia, che discuterà de “Le attività AIA in Puglia: strumenti operativi per istruttorie e controlli”;Mina Lacarbonara, dirigente Unità Acqua e Suolo - Arpa Puglia, che tratterà degli “Ambiti applicativi della D.G.R. n.1978/2023 con riferimento alla di gestione dei rifiuti e alla tutela delle acque sotterranee “; Lorenzo Angiuli, dirigente Centro Regionale Aria Taranto - Arpa Puglia, che discuterà degli “Ambiti applicativi della D.G.R. n.1978/2023 con riferimento agli aspetti di gestione delle emissioni in atmosfera”;Infine Rosaria Petruzzelli, direttore Servizio Territoriale del Dipartimento della provincia (Dap) di Bat di Arpa Puglia, Ersilia D’Ambrosio, dirigente Servizio Territoriale Dap Bat di Arpa Puglia e Salvatore Ostuni, collaboratore Tecnico Servizio Territoriale Dap Bat - Arpa Puglia racconteranno le “Attività del Dipartimento Bat negli impianti soggetti ad Aia”.La sessione finale includerà una tavola rotonda sul tema della transizione ecologica, stimolerà un dialogo tra istituzioni, professionisti e associazioni ambientaliste per esplorare possibili sinergie e strumenti di confronto per favorire un’evoluzione sostenibile delle imprese sul territorio.A moderare la sessione pomeridiana sarà Vincenzo Campanaro, direttore scientifico di Arpa Puglia. Interverrà Andrea Gallarini della Camera Forense Ambientale che illustrerà “ Il nuovo Decreto Controlli n.103/2024: aspetti applicativi correlati alle ispezioni Aia”.Alla tavola rotonda, dal titolo “Transizione ecologica delle aziende: sinergie e strumenti di confronto” parteciperanno Donato Ramunno, direttore Generale Arpa Basilicata, Valeria Fiore, Comandante Nucleo investigativo Carabinieri Forestali, Giovanni Forte, comandante del Nucleo Tutela Ambiente Noe di Bari, Angelo Di Giovine, presidente Sezione Energia, Ambiente ed Utilities di Confindustria Bari e Bat, Daniela Salzedo, responsabile di Legambiente Puglia.Arpa Puglia quindi, prosegue nell’organizzazione degli eventi formativi che fanno parte del progetto “Science based knowledge”, aperti soprattutto ai professionisti, e non solo. Fino ad oggi, sono stati realizzati i corsi di formazione per Chimici e Biologi “Controlli in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica” e quello per geologi ed ingegneri “Impianti di gestione dei rifiuti: normativa applicabile, requisiti tecnici e attività di controllo”, che si sono svolti il 4 e il 14 dicembre 2023 presso il dipartimento di Bari di Arpa Puglia (sede Tecnopolis di Valenzano); il seminario con crediti formativi per chimici, fisici e biologi e tecnici sanitari di laboratorio biomedico “Stima dell’incertezza di misura nei laboratori di prova ambientali”, che si è svolto il 30 gennaio 2024 nella sala conferenze “Motus Animi” a Lecce; il 9 febbraio 2024 si è svolto nella Sala del Tribunale della Provincia di Foggia il corso di formazione per gli per gli ingegneri della provincia di Foggia “Tutela Ambientale: compiti istituzionali e attività di controllo dell’Arpa Puglia”, ed inoltre, si è svolto a Bari il corso di formazione per giornalisti “La comunicazione ambientale di fronte alla complessità: le regole per governare il conflitto”, il 23 febbraio 2024 presso l’Ordine dei Giornalisti della Puglia. Infine si è svolto venerdì 15 novembre presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Bari, l’evento formativo per avvocati ed ingegneri dal titolo“La tutela dell’ambiente e il green public procurement. La sostenibilità ambientale come volano dell’economia”, organizzato da Arpa Puglia in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati e degli Ingegneri di Bari.