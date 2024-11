Arca Capitanata: la Regione Puglia autorizza l’utilizzo di 6 milioni di euro per interventi straordinari sui propri alloggi

BARI - Nella seduta di ieri la Giunta regionale ha autorizzato Arca Capitanata all’utilizzo di circa sei milioni di euro, derivanti dalla vendita di alloggi, per interventi straordinari e nuove realizzazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica nelle città di Foggia e provincia.In particolare, 951.763,70 euro sono destinati all’integrazione del finanziamento per la realizzazione di 64 alloggi ERP nel comune di Foggia alla via Lucera. Ulteriori 145.463,18 euro serviranno per interventi di manutenzione straordinaria per altri appartamenti siti sempre a Foggia in via Lucera 223.“L’emergenza abitativa a Foggia e provincia - dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - è un problema che stiamo risolvendo passo dopo passo. La Regione e l’Arca Capitanata con un impegno straordinario stanno ridando dignità a decine di famiglie senza casa, per fare in modo che più nessuno si trovi a vivere in situazioni fuori norma.”La parte più corposa degli interventi riguardano, invece, il ripristino di 138 alloggi di cui 113 per nuove assegnazioni per una spesa complessiva di € 4.830.698,06 euro. A Foggia ci saranno 88 alloggi di cui 40 da destinare agli aventi diritto della graduatoria di ERP, altri 34 per le Forze dell’Ordine, mentre 14 riguardano alloggi in condominio.Sempre nella stessa seduta, la Giunta Regionale ha poi approvato l’istituzione del Fondo sociale, una misura di sostegno economico a favore di quei nuclei familiari assegnatari di un alloggio popolare in difficoltà nel pagare il canone d’affitto e le spese condominiali o che, dovendo cambiare alloggio, non riescono a sostenere l’onere del trasloco. La misura è rivolta principalmente agli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.Arca Capitanata ha già stanziato 300.000,00 euro di risorse proprie da destinare alla misura; risorse che potranno essere erogate a seguito di un regolamento attuativo da approvare con la collaborazione dei sindacati degli inquilini e della pubblicazione di apposito bando.“Le deliberazioni approvate in Giunta Regionale sono il frutto di mesi intensi di lavoro finalizzato a dare una risposta più efficace al disagio abitativo - dichiara l’amministratore unico di Arca CapitanataGiuseppe Liscio -. Tra nuove realizzazioni e interventi di manutenzione straordinaria, sono circa 200 gli alloggi che metteremo a disposizione degli idonei in graduatoria tra Foggia e provincia. Con questi interventi non risolviamo il problema dell’emergenza abitativa, ma diamo un buon segnale alla comunità”. Chiosa Liscio che conclude ringraziando il presidente Michele Emiliano, i componenti della Giunta e il consigliere regionale delegato alle Politiche abitative, Stefano Lacatena, per la priorità assegnata agli interventi di Arca Capitanata e la sensibilità mostrata su un tema, quello della Casa, centrale per assicurare dignità alle persone.