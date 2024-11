I Queen of Bulsara al Demodé nel giorno dei 50 anni di 'Sheer Heart Attack'

MODUGNO - Venerdì 8 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua 25^ stagione, si terrà l’esibizione dei Queen of Bulsara, tribute band dei Queen, nel giorno in cui l’album “Sheer heart attack”, terza fatica in studio dello storico gruppo musicale rock britannico, compie cinquant’anni.I Queen of Bulsara sono tra le tribute band italiane più accreditate nonché unica band del Sud Italia ufficialmente riconosciuta dagli organi ufficiali legati ai Queen. Nati nel 2006 per volontà del batterista Ottavio Liguori, contano migliaia di concerti live in tutta la Penisola (ma anche all’estero, come in Turchia), dai teatri ai club, dalle piazze alle strutture all’aperto.Quella che sarà proposta nel locale di Modugno sarà una notte all’insegna dell’energia, del rock e della passione per la musica del gruppo britannico, ancora celebre e conosciuto anche dai più giovani nonostante siano trascorsi oltre trent’anni dalla scomparsa dello storico frontman Freddy Mercury, che di fatto decretò la fine dei Queen.Sul palco saliranno, accanto a Liguori a batteria e cori, Salvio Schiano a tastiere, synths e programming, Stefano Di Meglio al basso, Vito Di Costanzo alla chitarra e Simone Valori a piano e voce, che riproporranno gli storici brani dei Queen, ricordati non solo per il talento musicale ma anche per la carica di sensualità che imprimevano nelle loro esibizioni dal vivo.Tra musica, scenografie e proiezioni in sincrono con la performance live, il gruppo condurrà il pubblico nell’era magica dei Queen proponendo brani intramontabili come “I want it all”, “Don’t stop me now”, “Bohemian rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “Another One Bites the Dust”, “Who Wants to live forever” e tanti altri ancora, tra cui quelli dell’album “Sheer heart attack”.: 3397360006: 21.00