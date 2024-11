ArtLab24 Bari: ultima tappa del 2024

BARI - Imprese Culturali e Creative e investimenti, un incontro dedicato all’EIT Culture and Creativity, le programmazioni nazionali e regionali 2021-2027 e la valutazione dell’impattodegli investimenti nella valorizzazione territoriale.Dal 20 al 21 novembre, Bari ospiterà ArtLab, piattaforma nazionale di confronto per chi opera nel settore culturale e creativo e spazio di incontro con gli altri settori della società. Questa tappa rappresenta un’importante opportunità di dialogo e tra organizzazioni culturali, imprese creative, enti pubblici, agenzie pubblico-private e investitori, sia italiani che europei.Imprese Culturali e Creative e investimenti. La giornata di mercoledì 20 novembre si aprirà con un incontro pomeridiano in collaborazione con Creativity meets Clusters, in cui le Industrie Culturali e Creative (ICC) e gli investitori esploreranno le sinergie esistenti tra le loro esigenze e priorità. Un momento di confronto che ha l’obiettivo di identificare i punti di contatto e di contribuire a innescare nuove opportunità di collaborazione.Creativity meets Clusters l’evento di matchmaking internazionale promosso da Puglia Creativa e Puglia Culture – Regione Puglia, in collaborazione con Unioncamere Puglia/EEN, EIT Culture & Creativity, per riunire i manager e alcuni rappresentanti dei cluster culturali e creativi della scena europea ed internazionale e ospitare imprese italiane ed estere dei settori performing arts, patrimonio, audiovisivo, gaming, musica, design, digital technology, media & communication.Nuovi scenari per il futuro del comparto: L’agenda di EIT Culture & Creativity.La mattina di giovedì 21 novembre è dedicata alla presentazione dell’agenda strategica di *EIT Culture & Creativity*. Questo programma, con la sua visione pluriennale, rappresenta una promessa di nuovi orizzonti per istituzioni, imprese e realtà indipendenti del settore culturale e creativo. Un’occasione per approfondire le nuove opportunità di sviluppo e di crescita nel panorama europeo.Nel corso della due giorni si discuteranno anche altri argomenti di grande rilevanza:– Le priorità delle programmazioni nazionali e regionali per il periodo 2021-2027, destinati ai beni e attività culturali e alle opportunità per le imprese culturali e creative;– Il ruolo cruciale degli investimenti privati, dai business angels agli investitori di impatto e al venture capital, oltre al contributo delle agenzie pubblico-private.– Gli strumenti più efficaci per supportare la crescita sostenibile a lungo termine delle imprese culturali e creative.– La valutazione dell’impatto degli investimenti nella valorizzazione dei territori e del patrimonio locale.L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione al link Scopri il programma: https://artlab.fitzcarraldo.it/tappa/bari-matera/