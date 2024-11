'Del Recitar Cantando': il recital lirico della masterclass di Paoletta Marrocu a Palazzo Pesce

MOLA DI BARI - Giovedì 21 novembre 2024, alle ore 20.00, il suggestivo Palazzo Pesce di Mola di Bari si trasformerà in un tempio della lirica con l’evento esclusivo “Del Recitar Cantando”, il recital conclusivo della masterclass di alto perfezionamento in canto lirico condotta dal celebre soprano Paoletta Marrocu.

Artista di fama internazionale, Marrocu ha calcato i palcoscenici più prestigiosi al mondo, tra cui La Scala di Milano, La Fenice di Venezia, la Wiener Staatsoper, la Bayerische Staatsoper di Monaco, e i teatri d’opera di Madrid, Barcellona, Tokyo, Shanghai e Seoul. Con una carriera costellata di successi e un’esperienza impareggiabile, ha saputo trasmettere agli allievi della sua masterclass non solo tecnica vocale, ma anche l’arte di interpretare il repertorio lirico con passione e profondità.

Durante la serata, i partecipanti alla masterclass si esibiranno in arie tratte dal grande repertorio lirico di compositori come Mozart, Rossini, Puccini e Verdi, portando sul palco il frutto del loro lavoro sotto la guida della Marrocu. Ad accompagnarli al pianoforte ci sarà Lucrezia Messa, talentuosa vocal coach e pianista accompagnatrice di grande esperienza, che con la sua sensibilità musicale contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più magica.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica classica e della lirica, che potranno assistere a un evento di altissimo livello in una cornice d’eccezione. Palazzo Pesce, con la sua eleganza senza tempo, offrirà il palcoscenico ideale per un viaggio musicale emozionante e suggestivo.

Per informazioni e prenotazioni, si consiglia di contattare Palazzo Pesce sul sito.