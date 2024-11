Assalto a un portavalori sulla statale 96: bottino milionario per il commando armato

BARI - Questa mattina un assalto a un furgone portavalori ha scosso la statale 96, vicino a Toritto, in direzione Altamura, in provincia di Bari. Il bottino della rapina, secondo le prime stime, potrebbe aggirarsi attorno al milione di euro.A compiere l’attacco sarebbe stato un commando composto da circa una decina di uomini armati di kalashnikov e muniti di esplosivi. I rapinatori, nel corso dell’assalto, hanno incendiato diverse auto per bloccare il percorso del mezzo blindato, creando una vera e propria barriera di fuoco e costringendo i vigilanti a fermarsi. Il portavalori, diretto verso Altamura, è stato preso d’assalto e svuotato dal gruppo criminale.Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’azione, ma il piano è stato eseguito con estrema rapidità e organizzazione, lasciando sul posto solo veicoli in fiamme e tracce del blitz. Sul caso indagano ora i carabinieri, che hanno avviato le ricerche per rintracciare i responsabili di questa rapina spettacolare.