Modugno celebra la tradizione con la Fiera del Crocifisso il 10 e 17 novembre: due giornate all’insegna di cultura, spettacolo e gusto

MODUGNO - Se è vero che le fiere sono tra le più antiche manifestazioni che custodiscono e tramandano la cultura e le tradizioni di un territorio, Modugno facendo tesoro di tale consapevolezza, rinnova un appuntamento secolare. Quello con la Fiera del Crocifisso, che il 10 e il 17 novembre torna ad animare piazze e strade. Un evento che si rinnova nei secoli (ha avuto inizio nel 1622), amatissimo dalla cittadinanza ed in grado di trasformare Modugno in un vivace palcoscenico, dove passato e presente si incontrano attraverso mercati, spettacoli e attività pronte a coinvolgere tutte le generazioni. L’edizione di quest’anno, organizzata dall’assessorato alle Attività Produttive della Città di Modugno e dall’assessore Antonio Lopez è particolarmente ricca di iniziative ed eventi.Nelle due domeniche centrali di novembre (10 e 17), a partire dalle prime ore del mattino fino alle ore 19, il centro di Modugno si trasformerà in una grande area fieristica con prodotti tipici, artigianato e antiquariato. Un percorso ampio e molto articolato che include Piazza Sedile con il mercatino degli hobbisti e Piazza Garibaldi dove Coldiretti curerà una mostra agricola di promozione delle eccellenze locali. In Piazza Santa Croce, invece, gli amanti di tesori vintage e articoli rari potranno visitare il mercatino delle pulci capace di attirare collezionisti e appassionati. A portare una ventata di magia e meraviglia nelle vie di Modugno, lungo tutto il percorso fieristico, giocolieri e trampolieri che intratterranno i passanti.Spazio alle attività per bambini nel Parco Martiri delle Foibe (dalle 10:30 alle 13:00), con attività di animazione, giochi e laboratori creativi. Nel parco sarà possibile anche fare un giro a cavallo o su un pony, per un’esperienza che unisce natura e divertimento. Come ogni fiera che si rispetti, non mancherà l’appuntamento gastronomico, la Sagra del Crocifisso che, dalle 12:00 alle 23:00 animerà Corso Umberto I con un percorso enogastronomico tra prodotti tipici e sapori autentici. A concludere le giornate di festa, alle 21:00 nello spazio antistante la Biblioteca Comunale, la musica live della CC/s Band chiuderà la Fiera con una performance coinvolgente."La Fiera del Crocifisso – racconta il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia - è una tradizione che affonda le sue radici nella storia di Modugno, ma è anche un evento che abbiamo lavorato per rinnovare e rispondere ai desideri di chi la vive oggi. Abbiamo cercato di renderla", spiega, "una vera e propria festa cittadina, un momento di incontro e di divertimento per tutte le età, in cui ognuno possa ritrovare qualcosa di speciale da mattina a sera: dal cibo, alla musica, dal divertimento, alle attività per bambini. Vi aspettiamo quindi per vivere insieme questo momento di festa, di storia e di futuro. Un risultato frutto di anni di impegno, lavoro e condivisione".Così l’assessore Lopez: "Abbiamo pensato a una Fiera che possa essere sia un momento di festa ed intrattenimento, sia un’opportunità concreta per il tessuto economico di Modugno. I visitatori potranno esplorare una ricca varietà di stand: dai prodotti artigianali all'abbigliamento, dagli articoli di hobbistica e ai mezzi agricoli. Il nostro obiettivo negli anni è stato quello di rendere questo evento sempre più grande e attrattivo, una manifestazione che piano piano sta riscoprendo il ruolo di punto di riferimento per tutta l’area, capace di unire divertimento e commercio. Siamo certi", conclude, "che i visitatori apprezzeranno il nostro impegno e troveranno nella Fiera un’esperienza piacevole e coinvolgente, che valorizza il nostro territorio e lo proietta verso il futuro".Tutte le info su Facebook – Città di Modugno.Per info rivolgersi a Marcello Quinto al 3897981415 o alla mail m.quinto@comune.modugno.ba.it