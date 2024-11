Atp Finals di Torino: Ruud in semifinale, eliminati Alcaraz e la coppia Bolelli-Vavassori

FRANCESCO LOIACONO - Le ATP Finals di Torino regalano emozioni e colpi di scena. Nel singolare maschile, il norvegese Casper Ruud ha superato il russo Andrej Rublev con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, guadagnando un posto nelle semifinali. Nello stesso turno, lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato eliminato dal tedesco Alexander Zverev, che si è imposto 7-6, 6-4 in un match combattuto.

Ruud supera Rublev e vola in semifinale

Ruud ha dimostrato solidità e concentrazione per avere la meglio su Rublev. Dopo un primo set vinto grazie a una maggiore precisione nei colpi da fondo, il norvegese ha subito il ritorno del russo nel secondo parziale, chiuso 7-5. Tuttavia, nel terzo set, Ruud ha preso il controllo del match con un gioco aggressivo e incisivo, chiudendo la sfida con un netto 6-2.

Alcaraz eliminato da Zverev

Nel match tra Alcaraz e Zverev, il primo set è stato caratterizzato da un grande equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto alta l’intensità fino al tie-break. Qui Zverev ha fatto la differenza con un rovescio potente e preciso. Nel secondo set, il tedesco ha preso il comando portandosi sul 4-2 grazie a efficaci top spin. Alcaraz ha provato a reagire con passanti incrociati spettacolari, ma Zverev ha chiuso il match con astuti pallonetti e solidi colpi da fondo.

Semifinali di singolare

Con questi risultati, Alexander Zverev affronterà l’americano Taylor Fritz, mentre l’italiano Jannik Sinner sfiderà Casper Ruud in una sfida che promette spettacolo.

Doppio: Bolelli e Vavassori eliminati

Non arriva la semifinale per gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sconfitti 6-3, 3-6, 10-3 dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic. Nel primo set, gli italiani si erano distinti per un’ottima tecnica a rete, imponendosi grazie alle demivolée. Tuttavia, nel secondo parziale, Arevalo e Pavic hanno ribaltato la situazione con colpi rapidi e precisi da fondo campo. Il match tie-break ha visto la coppia italo-salvadoregno prevalere con lungolinea decisivi.

Altri risultati di doppio

In un altro incontro di doppio, l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden hanno superato i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 7-5, 6-7, 10-7, conquistando il pass per le semifinali.

Le ATP Finals di Torino si avvicinano al momento clou, con semifinali di altissimo livello pronte a infiammare il pubblico.