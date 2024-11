Serie C, Girone C: Foggia e Casertana si fermano sullo 0-0 allo Zaccheria

FRANCESCO LOIACONO - Nella quindicesima giornata del girone C di Serie C, il Foggia non va oltre lo 0-0 contro la Casertana, in un match combattuto ma privo di reti. Nonostante le diverse occasioni create, nessuna delle due squadre è riuscita a concretizzare, lasciando i rispettivi tifosi con l’amaro in bocca allo stadio Zaccheria.

Primo tempo: occasioni sprecate da entrambe le parti

Il primo tempo è stato caratterizzato da un Foggia propositivo ma poco concreto. Al 15’, Millico ha avuto una ghiotta occasione, senza però riuscire a insaccare. Due minuti dopo, al 17’, è stato Collodel, di testa, a non riuscire a schiacciare in porta un cross invitante.

I rossoneri ci hanno provato ancora al 24’ con Salines, che ha sfiorato il vantaggio con un tiro pericoloso. La Casertana non è rimasta a guardare: al 39’, Mazzocco ha mancato un’importante occasione, seguito al 40’ da Deli, che con un destro dal limite non ha trovato lo specchio della porta. L’ultimo brivido della prima frazione è arrivato al 45’ con Damian, che ha visto la sua conclusione uscire di poco a lato.

Secondo tempo: Foggia più vivace, Casertana pericolosa

Nella ripresa, il Foggia ha cercato di alzare il ritmo. Al 16’, però, Millico ha sbagliato da una posizione favorevole, sprecando un’opportunità d’oro. Ancora lui, al 28’, ha visto una sua conclusione di sinistro salvata sulla linea da un intervento decisivo di Bacchetti.

La Casertana ha risposto al 29’ con Proia, che ha colpito la traversa con un destro potente, sfiorando il colpaccio. Il Foggia ha tentato il tutto per tutto con una spettacolare rovesciata al volo di Gatti al 32’, che è terminata fuori di un soffio. Nel finale, al 37’, è stato Santaniello della Casertana ad andare vicino al vantaggio, senza però riuscire a battere il portiere avversario.

Classifica e prospettive

Il pareggio rappresenta il secondo risultato utile consecutivo per il Foggia, che tuttavia rimane nella zona bassa della classifica. Con 14 punti, i rossoneri sono quartultimi insieme a Latina e Turris. La Casertana, con 15 punti, è quattordicesima, mantenendo un leggero margine sulla zona playout.

Per entrambe le squadre, il prossimo turno sarà cruciale per cercare di risalire la classifica e dare una svolta alla stagione.