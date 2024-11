Autonomia differenziata, il presidente Emiliano: 'Vittoria per l’unità della Repubblica'

BARI – Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso soddisfazione per la sentenza della Corte Costituzionale che ha sostanzialmente smantellato la cosiddetta Legge Calderoli sull'autonomia differenziata, proposta dal Governo. "Abbiamo difeso l’unità della Repubblica e l’uguaglianza delle Regioni e dei cittadini italiani," ha dichiarato Emiliano, definendo la decisione della Corte come una "chiara vittoria" per le Regioni che hanno presentato ricorso, inclusa la Puglia, prima a contestare il provvedimento davanti ai giudici costituzionali.

La sentenza, secondo Emiliano, rende la legge "tecnicamente inapplicabile", eliminando gran parte delle norme originarie e accogliendo le principali questioni di incostituzionalità sollevate dai legali della Regione Puglia. Il Presidente ha ringraziato il team di difesa, composto dal professor Massimo Luciani e dal capo dell’Avvocatura della Regione Puglia, Rossana Lanza, per il lavoro svolto in tutela dei diritti costituzionali della Regione e dei suoi cittadini.

Il ricorso ha trovato riscontro nella decisione della Corte, che ha interpretato anche le poche norme rimaste nel senso richiesto dalle Regioni ricorrenti. La sentenza rappresenta, secondo Emiliano, una tappa importante nella difesa del principio di uguaglianza tra le Regioni italiane e nella tutela dei cittadini rispetto a politiche di autonomia che avrebbero potuto minare la coesione nazionale.