Bitlibri regala nuovi alberi a Bitritto

BITRITTO – Grazie al contributo di sponsor e sostenitori, il progetto Bitlibri dona alla comunità di Bitritto nuovi alberi e una speciale panchina letteraria dedicata alla cultura locale e all’amore per i libri. L’iniziativa nasce dall’impegno del Centro Italiano Femminile (CIF) di Bitritto, che organizza da sette anni l’evento estivo Bitlibri, un festival letterario che ospita scrittori e poeti da tutta Italia sotto il cielo stellato di Bitritto.

La cerimonia di piantumazione degli alberi avrà luogo il 18 novembre 2024 alle 15.30, un gesto simbolico e concreto per promuovere la tutela ambientale, tema al centro dell’edizione del festival dell’anno scorso. Gli alberi sono stati acquistati grazie alla partecipazione di sponsor e di chi ha creduto nel progetto, contribuendo a rendere Bitritto un luogo più verde e accogliente. Accanto alla piantumazione, verrà installata anche una panchina letteraria che racconterà la storia del festival Bitlibri e sarà un punto d’incontro per la comunità, un luogo dove fermarsi per leggere e riflettere.

"Seminare gentilezza, coltivare cultura, educare al rispetto del nostro pianeta..." sono le parole di Cristina Maremonti, presidente del CIF provinciale di Bari, che sottolinea come questa iniziativa rappresenti "un piccolo contributo per un paese più bello e più verde."

Bitlibri e la cultura del rispetto per l’ambiente

L’evento Bitlibri, ormai appuntamento fisso estivo, si è affermato come spazio di incontro e riflessione sui temi culturali e sociali, con particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto ambientale. Questa nuova iniziativa di piantumazione rappresenta un passo tangibile verso la creazione di un ambiente più sano e un’opportunità per sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di rispettare e preservare la natura.

Una panchina che racconta la storia di Bitlibri

La nuova panchina letteraria è pensata come un simbolo che celebri non solo l’evento letterario, ma anche l’impegno della comunità per la cultura e l’ambiente.