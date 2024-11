Aziende: l'eccellenza del design pugliese agli Archiproducts Design Awards 2024

BARI - Dodici aziende pugliesi del design e dell’arredo sono state le protagoniste de gli Archiproducts Design Awards (ADA), grazie alla partnership in co-branding tra Regione Puglia e Archiproducts, la piattaforma di riferimento globale per l’Architettura e il Design.Gli ADA 2024 sono uno degli appuntamenti più attesi nel panorama mondiale del Design. Giunti alla nona edizione, gli Awards organizzati da Archiproducts celebrano il meglio del Design internazionale mettendo al centro dell’attenzione la speciale sinergia tra brand, designer e prodotto. Creatività, ricerca, innovazione, sono queste le parole chiave degli ADA, valori che ne hanno fatto uno dei più importanti e partecipati premi del settore del Design e dell’Architettura, su scala globale.Durante questa edizione ieri sera a Milano con l’ADA Night– la serata di premiazione e consegna degli Archiproducts Design Awards attraverso i premi ai Brand, ai Designer e al premio Sustainability – Regione Puglia e Archiproducts hanno realizzato una importante attività di co-branding con l’obiettivo di rivolgere un faro sull’eccellenza del design pugliese assegnando una “Special Mention” a una selezione di 12 aziende della regione.Le aziende selezionate hanno potuto presentare e raccontare di fronte ad una platea composta da Brand internazionali di Design, Architetti, Designer, Direttori Creativi e importanti stakeholder internazionali,i valori forti della manifattura tradizionale e del sistema casa pugliesi. Oltre alla visibilità all’interno dell’esclusiva serata ADA, il progetto di co-branding ha visto anche la realizzazione di una campagna di comunicazione, con l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale e la produzione di materiali divulgativi cartacei (cataloghi) dedicati al racconto delle aziende pugliesi coinvolte.“Si tratta di un appuntamento molto atteso nel mondo del Design internazionale – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – che ha offerto alla creatività, all’innovazione e alla ricerca pugliesi un palcoscenico esclusivo e un’occasione importante di apertura ai mercati esteri. L’adesione della Regione Puglia all’Archiproducts Design Award si inserisce nel percorso di crescita che stiamo costruendo in favore delle nostre imprese manifatturiere del settore design legnoarredo. Siamo convinti del fatto che un settore così rilevante per tutte le produzioni del Made in Italy che da anni in Puglia, in particolare intorno al distretto dell’imbottito, ha saputo costruire delle produzioni di eccellenza, abbia bisogno oggi più che mai di un’innovazione di prodotto e di processo. Lavorare con Archiproducts significa per noi alzare il livello della partecipazione agli eventi e alle fiere internazionali e ci auguriamo che l’aver costruito in co-branding una specialmention Regione Puglia, nell’ambito dell’iniziativa oramai decennale degli Award, possa essere di ulteriore stimolo e rilancio per gli investimenti sul design delle nostre aziende di settore. Ci auguriamo altresì che questa possa essere la prima occasione, foriera di nuove opportunità e collaborazioni e di nuovi stimoli e slanci per le nostre piccole e medie imprese del settore”.Di seguito le aziende premiate:Natuzzi Italia, Santeramo in ColleAmura, Grumo Appula (Ba)Rimura, Castellana Grotte (Ba)Monitillo1980, Altamura (Ba)Tubico, Polignano a Mare (Ba)PIMAR, Cursi (Le)Euroluce, Andria (Bat)Iapigi, Nardò (Le)Tws, Ostuni (Br)Conte Casa, Altamura (Ba)Barba design, Monteroni di LecceSprech, Martano (Le)