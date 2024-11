Bari, al via il bando per gli spazi espositivi dei mercatini natalizi: domande entro il 20 novembre

BARI - Bari si prepara per le festività natalizie con l'apertura del bando per l’assegnazione degli spazi espositivi dei mercatini di Natale, consultabile sul sito ufficiale del Comune. Il bando è rivolto a hobbisti, artigiani e operatori economici interessati a partecipare all’evento che si terrà dal 6 al 26 dicembre.

Dettagli dell’allestimento

Saranno 30 le casette in legno che decoreranno via Venezia - Muraglia, nel tratto tra piazza del Ferrarese e il Fortino Sant’Antonio. Tra queste, da tre a cinque saranno riservate ad associazioni di volontariato o istituzioni benefiche, riconoscendo il loro ruolo sociale. L’obiettivo è creare un mercatino che valorizzi non solo la tradizione natalizia, ma anche l'artigianato artistico e le produzioni locali.

Requisiti di partecipazione

Potranno fare richiesta per uno spazio gli operatori che rispettano i seguenti requisiti:

Venditori di oggetti di artigianato artistico , pezzi unici non seriali e manufatti realizzati con materiali da riciclo.

, pezzi unici non seriali e manufatti realizzati con materiali da riciclo. Artigiani del settore alimentare e coltivatori di prodotti agroalimentari biologici e tipici pugliesi, rigorosamente non industriali.

e coltivatori di prodotti agroalimentari biologici e tipici pugliesi, rigorosamente non industriali. Organizzazioni onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni ed enti filantropici.

Cosa sarà esposto

I prodotti ammessi alla vendita comprendono addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, candele, accessori d’abbigliamento, bigiotteria in pezzi unici e prodotti tipici pugliesi come conserve e dolci natalizi. L'amministrazione si riserva comunque il diritto di escludere eventuali articoli non in linea con l’atmosfera natalizia.

Commento dell’Assessore Petruzzelli

“Con il bando per le casette dei mercatini natalizi, entriamo nel vivo dei preparativi per le festività – ha dichiarato Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo locale –. La Muraglia ospiterà operatori economici e artigiani, con manufatti e prodotti a km 0 che sono sempre più apprezzati da baresi e turisti. Il mercatino contribuirà a rendere l’atmosfera natalizia ancor più suggestiva.”

Orari e obblighi per gli espositori

I mercatini saranno aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle 22.30, con una chiusura prolungata fino a mezzanotte il 23 dicembre. Gli espositori, o un loro delegato, dovranno garantire la presenza durante tutto l’orario di apertura. Coloro che, dopo aver ottenuto lo spazio, rinunceranno alla partecipazione, dovranno comunicarlo almeno tre giorni prima dell’inizio. In caso di mancata notifica, verranno comunque addebitati i costi del canone di concessione.

Modalità di partecipazione

Gli interessati dovranno compilare e inviare il modulo di domanda scaricabile dal sito del Comune, allegando una marca da bollo da 16 euro, all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12 del 20 novembre.

Il mercatino natalizio di Bari promette, anche quest'anno, di offrire un'esperienza ricca di tradizione e artigianato, valorizzando le eccellenze del territorio pugliese in un contesto suggestivo.