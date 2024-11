Trani, la famiglia Gartner protagonista del primo spettacolo del nuovo Circo Bellucci

TRANI - Proseguirà sino a lunedì 11 novembre, in via Andria (sp 130), a Trani, il primo spettacolo del Circo Bellucci, nuovo complesso circense nato dalla collaborazione tra le famiglie Bellucci e Gartner, questi ultimi celebri per le loro performance fatte sia di acrobazie che con gli animali, tra le più apprezzate dal pubblico di ogni età.Le prime sono caratterizzate dalla difficilissima disciplina delle verticali, cioè l’arte di stare in equilibrio sulle mani, e dalle cinghie aeree che consentono agli artisti di salire, scendere, arrotolarsi, oscillare e fare molto altro, permettendo al proprio corpo di volteggiare nell’aria. Ma i giovani di casa Gartner proporranno anche un numero di acrobatica a terra, disciplina fondamentale nel circo contemporaneo che, attraverso un mix di elementi in movimento e coreografici, consiste nell’esecuzione di salti, anche doppi e tripli mortali, con numeri tecnicamente complessi e spettacolari come capovolte, ruote, rondate e flick, ma anche esercizi sul trampolino elastico, piramidi umane e molto altro.Di grande impatto, poi, la performance pressoché unica con i loro tre celebri elefanti, che creeranno un vero e proprio show nello show, con una serie di esercizi altamente spettacolari, con le bascule e i salti dei giovani e affascinanti artisti che, volteggiando, atterreranno direttamente in groppa ai pachidermi, così da lasciare il pubblico a bocca aperta. A coordinare l’esibizione sarà lo stesso Joy Gartner, tra i più noti ammaestratori di elefanti al mondo.Ma non è tutto. Sotto lo chapiteau ci saranno inoltre anche le bellissime tigri reali del Bengala di Clorinda Mundeling e gli splendidi cavalli bianchi dell’Andalusia di Emilio “Bimbi” Bellucci, esponente di una delle più note famiglie circensi, ma saranno proposte anche le esibizioni dei Flying Ramirez, sensazionali trapezisti messicani, e di Teresa Stojcic che presenterà uno spettacolo di hula hop con una performance d’avanguardia e molto dinamica.Non mancheranno infine le risate con il clown Frenk e le sue gag comiche, e nemmeno la mascotte dello show, Sonic the Hedgehog, iconico riccio blu protagonista dell’omonima famosa serie giapponese di videogiochi.Gli spettacoli saranno proposti tutti i giorni, ad eccezione del martedì e del mercoledì, alle 17.30 e alle 21, mentre domenica e festivi alle 16 e alle 18.30.Via Andria – Sp 130 vicinanze distributore Agip – Trani (Bt): 3486490075