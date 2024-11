Carmine Barbone trionfa al 6° “Trofeo d’Autunno” sul miniautodromo Pista Fanelli

TORRICELLA — Spettacolo e adrenalina hanno animato il 6° “Trofeo d’Autunno” a Torricella, nel Tarantino, penultima tappa del Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport. A dominare la scena è stato Carmine Barbone, il giovane talento beneventano della Tramonti Corse, che ha conquistato il primo posto con un tempo totale di 8’26.80, somma delle sue due migliori manche. Al volante della sua Formula Gloria B5, Barbone, 19 anni e appena alla terza gara ufficiale della sua carriera, ha così ripetuto il successo della gara di campionato di settembre, migliorando ulteriormente il cronometro.

"Ho pensato di scendere in pista appena ho avuto la patente,” ha dichiarato il giovane pilota, figlio d’arte, “mi sento a mio agio in auto, e i simulatori mi hanno dato una base importante. Il futuro? Continuerò a correre, è la mia unica certezza."

Lotta serrata tra i protagonisti

Al secondo posto assoluto si è piazzato il campione italiano in carica Donato Argese della Fasano Corse, che, con un tempo di 4’15.21 nella prima manche e un totale di 8’33.66, ha difeso il primato di gruppo e di classe E2SC. Questo risultato mantiene vivo il sogno di titolo per Argese, il quale sarà decisamente in gioco nella gara finale dell’8 dicembre in Sardegna.

Sul terzo gradino del podio si è posizionato Francesco Rollo, giovane pilota monopolitano, alla guida di una vettura preparata dai fratelli D’Amico. A completare i primi cinque, Antonio Colucci della Fasano Corse, su Formula Arcobaleno, e Vito Sgobio della Max Racing, al rientro dopo un anno di stop con la sua Elia Avrio St 09.

La sfida tricolore si scalda

Nicolò Pezzuto della Casarano Rally Team ha concluso settimo, consolidando così la leadership provvisoria in campionato con il suo kart cross 600, anche se per la matematica certezza del titolo dovrà attendere la gara finale ad Alghero. Tra le donne, Milena Palumbo della Scuderia Vesuvio si è distinta come ottava assoluta, prima nella graduatoria femminile, seguita da Giulia Candido, campionessa Under 23 e campionessa italiana in carica nella classe N 1400 su Peugeot 106.

A chiudere la top ten ci sono stati due piloti di kart cross: Nicola Pio Restagno (Max Racing), e Pietro Todaro della Salso Rally & Promotion, rispettivamente in nona e decima posizione. Notevoli anche le performance di Vito Pastore, undicesimo e primo in E1 Italia con la sua Renault R5 GT Turbo, e Mattia Primoceri, vincitore del gruppo N su Renault Clio 16v. Tra le bicilindriche, Leonardo Semeraro si è imposto su Fiat 500, mentre in RS Plus il migliore è stato Emanuele Losito con una Peugeot 106b 1.6 16v.

Un successo per gli organizzatori

Gli organizzatori La Fenice e Basilicata Motorsport si sono detti soddisfatti del successo della manifestazione, che ha registrato un’ampia partecipazione e grande entusiasmo da parte del pubblico. Hanno inoltre annunciato la conferma di tre gare sul circuito di Torricella per il calendario tricolore ACI Sport 2025, confermando il miniautodromo Pista Fanelli come una delle tappe più amate e strategiche del circuito nazionale.