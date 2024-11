Bari, chiude il XVI Meeting del Volontariato il presidente emerito della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti

BARI - Concluderanno la XVI edizione del Meeting del Volontariato, con una riflessione sui valori della Responsabilità e della Libertà, Fausto Bertinotti, presidente emerito della Camera dei Deputati e Costantino Esposito, ordinario di Storia della filosofia presso il Dipartimento DIRIUM dell’Università di Bari Aldo Moro e la Facoltà di Teologia dell’Università della Svizzera Italiana a Lugano. Dialoga con loro la presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV Rosa Franco.“Perché la Responsabilità? Perché dopo il Meeting dello scorso anno dedicato all’Educazione – spiega la presidente del CSV San Nicola Rosa Franco - ci siamo resi conto che avremmo dovuto lavorare ancora di più sulle fondamenta. E la base è, appunto, la Responsabilità: quella che abbiamo tutti quanti, volontari e non, semplici cittadini, istituzioni. La responsabilità è ciò che permette di rispondere ai bisogni degli altri. È chiaro che i volontari sono in prima linea su questo, ma noi dobbiamo contaminare il territorio con questo valore, dobbiamo eliminare l'indifferenza e la paura: in una sola parola, dobbiamo essere Liberi”.Nell’ultima giornata di Meeting si parlerà anche della responsabilità dell’informazione in tempo di conflitti internazionali con Francesca Borri, corrispondente di guerra specializzata in Medio Oriente, Leonardo Zellino, inviato Rai e Massimiliano Scagliarini, vice direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno. L’incontro prenderà il via all’interno dello Spazio Murat a partire dalle ore 18:00.Chiude il Meeting del Volontariato lo spettacolo “Io sono Franco”, di e con Franco Ferrante, che ripercorre la vita di Francesco Marcone, funzionario pubblico ucciso per mano mafiosa a Foggia. Interviene Daniela Marcone, Referente nazionale della memoria – Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS. La storia di Franco è la storia di un uomo che ha nel nome un destino: l’onestà. Franco ha il ‘vizio’ di riparare le cose, di farle funzionare. Franco è un uomo normale e di normale ha la vita, la famiglia, il lavoro. Fino a quell’ultimo giorno di marzo, quando, costretto a lasciare tutto, alla debita distanza, rileggerà sotto una nuova luce la sua città, i suoi amici, la sua infanzia, i suoi ragazzi, sua moglie, sua madre, suo padre soprattutto. Guardandoli si renderà conto che non cambierebbe nulla di quello che ha fatto, rifarebbe tutto proprio così. Perché riparare è un gesto di cura, di attenzione e di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri. E la responsabilità è la possibilità della scelta, di dissentire per sentire quello che accade intorno. La storia di Franco è la storia di un uomo che ha nel nome un destino: l’onestà e la libertà. La storia di Franco è una storia che deve essere raccontata perché è una storia che non finisce mai.La sedicesima edizione del Meeting del Volontariato si svolge con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari, del CSVnet, del Forum del Terzo Settore, dell’Università degli studi di Bari e di Rai Puglia, con il contributo del Gruppo Assimoco Assicurazioni e del Garante dei Diritti delle persone con Disabilità. Mediapartner dell’evento, TGR. Ringraziamo per la collaborazione, come sempre, la libreria Quintiliano.