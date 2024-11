Bari, consegnato di un riconoscimento della Città di Bari al maresciallo Vito Guglielmi

BARI - Questa mattina il sindaco di Bari Vito Leccese ha consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale a Vito Guglielmi, maresciallo aerosoccorritore dell’Aeronautica militare in servizio presso il 15° Stormo SAR di Cervia, per lo straordinario contributo prestato nei giorni dell’alluvione che, nel 2023, ha flagellato l’Emilia Romagna, per il quale il 1° ottobre scorso è stato insignito della medaglia d’oro al Valor Aeronautico.“Sono particolarmente emozionato di consegnare a un nostro speciale concittadino questo riconoscimento dell’amministrazione comunale, molto piccolo, in verità, rispetto a ciò che è stato in grado di compiere lo scorso anno per la popolazione dell’Emilia Romagna Vito Guglielmi - ha dichiarato il sindaco -. Dimostrando un immenso coraggio e senza pensare nemmeno un secondo alla propria incolumità, il maresciallo Guglielmi ha tratto in salvo un uomo dalla piena del fiume Montone e, successivamente, recuperato di notte 37 persone che si erano rifugiate sui tetti per sfuggire alla violenza dell’alluvione.Vito Guglielmi, esempio di umanità, dedizione e spirito di servizio di cui, da baresi, siamo profondamente orgogliosi, rappresenta per noi un eroe”.“Vorrei condividere questo riconoscimento della città di Bari, per il quale ringrazio il sindaco - ha commentato Vito Guglielmi -, con tutti gli equipaggi, le donne e gli uomini che, con il loro operato, consentono agli elicotteri di involarsi per riuscire a salvare vite umane.Di seguito, il testo della targa: