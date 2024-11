Bari corsaro a Salerno: seconda vittoria esterna della stagione, 2-0 alla Salernitana

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO- Il Bari conquista una preziosa vittoria in trasferta battendo la Salernitana 2-0 allo stadio “Arechi” nella tredicesima giornata di Serie B. Con questa vittoria, i pugliesi confermano il buon momento e si avvicinano alla zona playoff.Primo tempo: il Bari colpisce con Lasagna e NovakovichLa partita si accende subito, con il Bari che mette pressione alla difesa della Salernitana. Dopo solo 6 minuti, Verde va vicino al gol con una conclusione pericolosa, e poco dopo, al 13’, è Lasagna a sfiorare il vantaggio per il Bari. La squadra di Longo, ben organizzata, riesce a trovare varchi nella retroguardia campana, e al 29’ arriva la svolta: Oliveri serve un cross preciso per Lasagna, che insacca al volo, portando i biancorossi sull’1-0.La Salernitana cerca una reazione immediata, e al 32’ Verde ha una buona occasione per pareggiare, ma non riesce a concretizzare. Al 36’, però, il Bari raddoppia: questa volta è Novakovich a trovare la rete, con un colpo di testa su un ottimo cross di Dorval. I granata subiscono il colpo, e poco prima della fine del primo tempo, al 43’, Wlodarczyk spreca un’occasione di testa, non riuscendo a schiacciare la palla verso la porta.Secondo tempo: il Bari controlla e sfiora il trisNella ripresa la Salernitana tenta il tutto per tutto per rientrare in partita, ma è ancora il Bari a rendersi pericoloso. Al 4’, Hrustic va vicino al terzo gol per gli ospiti, sfiorando il palo. La Salernitana, in difficoltà, prova a rispondere al 20’ con Simy, che manca di poco il bersaglio. Al 29’, un’altra chance per i padroni di casa con Ferrari, che però sbaglia da posizione favorevole.Il Bari pensa al Cittadella dopo la sostaCon questo successo, il Bari ottiene la seconda vittoria esterna della stagione e guadagna punti importanti in classifica. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la squadra di Longo tornerà in campo domenica 24 novembre alle 15, quando ospiterà il Cittadella allo stadio “San Nicola” per la quattordicesima giornata di Serie B.