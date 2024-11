Bari, De Marzo all’incontro di orientamento promosso dall’Informagiovani in favore degli studenti del Marco Polo

BARI - Questa mattina l’assessore al Bilancio e Fiscalità locale Diego De Marzo ha partecipato, nella sala consiliare di Palazzo di Città, all’incontro di orientamento rivolto a due quinte classi dell’istituto Marco Polo di Bari, promosso dall’InformaGiovani URP comunale.L’incontro, dal titolo “Dall’Ig alla Gen Z”, rientra tra le iniziative di presentazione del servizio InformaGiovani dedicate alle scuole del territorio per la promozione delle opportunità legate al Servizio Civile e ai programmi europei per i giovani. Obiettivo dell’iniziativa è consentire alle studentesse e agli studenti di accedere a esperienze utili alla loro crescita per effettuare scelte più consapevoli per il loro futuro.“È stato un grandissimo piacere, per me, portare i saluti dell’amministrazione comunale e cogliere l’occasione di un confronto con le studentesse e gli studenti del corso di Amministrazione, finanza e marketing della scuola Marco Polo - commenta Diego De Marzo -. Partecipare a momenti di riflessione sulle proprie attitudini, aspirazioni e interessi è un’attività fondamentale durante tutto il percorso scolastico, specie nell’ultimo anno, in cui sogni e paure si mescolano costantemente se si guarda al futuro e al mondo degli adulti, come emerso nel corso del confronto di questa mattina con i ragazzi e i docenti”.