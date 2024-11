'It’s Christmas time!', il 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre allo Zoosafari di Fasano torna Natale tra le Giostre

FASANO - L’attesa è ufficialmente iniziata! La festa più magica dell’anno è alle porte e a partire dal weekend dell’Immacolata il parco fasanese si prepara ancora una volta a incantare i visitatori con un’invasione di luci colorate, addobbi da favola e giostre vestite a festa. Un’atmosfera allegra che scalderà la stagione fredda con il calore e la magia del Natale.Varcata la soglia d’ingresso, i visitatori si troveranno catapultati a Rovaniemi e potranno andare alla scoperta di un angolo della Lapponia proprio nel cuore della Puglia.Come da tradizione, a fare gli onori di casa ci sarà Babbo Natale insieme ai suoi piccoli aiutanti: gli elfi. Nella Grande Casa dal camino scoppiettante decorato con ghirlande di vischio e luci scintillanti, l'atmosfera è calda e festosa e nell’aria c’è odore di biscotti e cannella.Qui, i più piccoli potranno consegnare la letterina con la lista dei loro desideri, scoprire come trascorre le sue giornate il più famoso vecchietto dalla lunga barba bianca e scattare con lui una foto ricordo.Ma Natale tra le Giostre nasconde una sorpresa ad ogni angolo.Tante le novità di questa edizione: un grande Presepe nel bosco, un percorso che farà rivivere l'emozione del viaggio verso la grotta, un angolo di Polo Nord per immergersi completamente in un luogo suggestivo abitato da pinguini, renne, orsi polari, con tanto di neve e una slitta pronta a prendere il volo.E poi l’incontro con Sven, la renna canterina più famosa di Arendelle e le mascotte più amate dai bambini, e non solo: il Soldatino di piombo, l’Omino di pan di zenzero, gli elfi, l’orso polare e tanti altri amici pronti per un selfie indimenticabile!Come da tradizione, non può mancare l’appuntamento con lo spettacolo in chiave natalizia. Ebbene quest’anno il palinsesto si arricchisce di ben due storie magiche, pronte ad incantare grandi e piccini: Frozen e Il Re Leone… sui pattini!Originali costumi e coreografie coinvolgenti per cantare e ballare con Elsa, Anna, Olaf, Simba, Timon e Nala.Per gli amanti dello shopping natalizio, sarà un piacere perdersi tra le casette di legno dei mercatini artigianali alla ricerca di doni unici e farsi tentare dai deliziosi sapori natalizi dello street food tra pettole, caldarroste e tante altre golosità. Ma le sorprese non finiscono qui! Con il coupon sconto l'ingresso a Natale tra le Giostre è super scontato e per i bimbi fino a 10 anni che porteranno la loro letterina a Babbo Natale, l'ingresso è addirittura gratuito!Non resta che scaricare il coupon sconto e il modello della letterina su www.zoosafari.it … il 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre è Natale tra le Giostre!Nelle stesse date, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, è possibile visitare lo ZooSafari e accedere con lo stesso biglietto a Natale tra le Giostre e a tutte le attività a tema.Natale tra le giostre regala un’avventura unica per tutta la famiglia!