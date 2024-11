Coppa Italia Serie C: Altamura sfida il Rimini nei quarti di finale

- Mercoledì 18 dicembre 2024, l'Altamura affronterà il Rimini nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C, con il match che si giocherà allo stadio "San Nicola" di Bari. Per i murgiani si tratta di un'importante occasione per continuare il cammino in una competizione prestigiosa, con l'Altamura che è l'unica squadra pugliese rimasta in gara.

Nel turno precedente, l'Altamura ha ottenuto una qualificazione drammatica agli ottavi di finale, battendo il Potenza 6-5 ai rigori. Dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano conclusi sull'1-1, i pugliesi hanno avuto la meglio nella lotteria dei rigori. La partita aveva visto il Potenza passare in vantaggio al 45’ del primo tempo con un gol di Ferro, autore di una conclusione dalla distanza. Ma all’ultimo istante del secondo tempo, al 93’, Silletti ha pareggiato per l'Altamura con un tocco di sinistro, mandando la partita ai rigori. Il momento decisivo è arrivato quando Silletti ha segnato il suo rigore, mentre Selleri del Potenza ha visto il suo tentativo parato dal portiere Viola, regalando la vittoria alla squadra di mister Di Simone.

Nei quarti di finale, l'Altamura si troverà di fronte il Rimini, una sfida difficile ma che offre buone possibilità di qualificazione per le semifinali. Le altre sfide dei quarti vedranno l'Avellino giocare in trasferta contro il Milan Futuro, il Trapani affrontare l'Arezzo fuori casa, e il Milan Futuro ospitare il Caldiero Terme. Tutti gli incontri si disputeranno in gara unica, con supplementari e rigori in caso di parità al 90'.

Le semifinali si disputeranno poi in due gare, con l'andata il 22 gennaio 2025 e il ritorno il 12 febbraio. Con il giusto spirito e un'ulteriore spinta dalla propria tifoseria, l'Altamura potrebbe davvero sognare la qualificazione tra le prime quattro della competizione.