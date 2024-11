Bari, domani la presentazione della Futsal Women's European Champions

BARI - Domenica 1 dicembre, alle ore 12, nella sala consiliare di Palazzo di Città, si svolgerà la presentazione della Futsal Women’s European Champions, la competizione continentale di calcio a 5 per club femminili in programma al Palaflorio da mercoledì 18 dicembre a sabato 21 dicembre, che vedrà la partecipazione di sei squadre vincitrici dei rispettivi titoli nazionali: oltre alle campionesse d’Italia del Bitonto, a partecipare saranno Burela (Spagna), Nantes (Francia), Os Lusitanos (Paesi Bassi), Rekord Bielsko-Biała (Polonia) e TFSE (Ungheria). Durante l’evento in sala consiliare si svolgerà il sorteggio dei due gironi e verranno annunciati i calendari delle gare.Per il Bitonto, che ospita e organizza questa edizione della Futsal Women’s European Champions, si tratta della seconda partecipazione consecutiva alla manifestazione sportiva, dopo la finale dello scorso anno persa ai rigori contro il Benfica.Parteciperanno alla conferenza stampa di domenica l’assessore allo Sviluppo Locale, al Turismo e alla Blue Economy del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, l’assessore alla Sanità e allo Sport per tutti della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci, il consigliere della divisione calcio a 5 della FIGC Umberto Ferrini e il presidente del Bitonto Silvano Intini.