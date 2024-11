Mariangela Matera (FdI) esprime preoccupazione per l’attentato a Ventola: 'Clima di intimidazione nella BAT'

CANOSA DI PUGLIA – Dopo l’attentato incendiario avvenuto nella notte scorsa contro l’abitazione dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, continuano a giungere reazioni di solidarietà e condanna. Tra queste, quella dell’onorevole Mariangela Matera, deputata di Fratelli d’Italia, che ha espresso profonda preoccupazione per il gesto e per il clima che si respira nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Le dichiarazioni di Matera

In una nota, Mariangela Matera ha definito l’attacco come un atto vile e gravissimo:

«Assurdo! Non trovo altre parole per esprimere tutta la preoccupazione per la notizia della bomba molotov lanciata contro il portone dell’abitazione dell’amico Francesco Ventola, al quale va tutta la mia affettuosa vicinanza».

Matera ha annunciato di voler incontrare il questore della BAT, Alfredo Fabbrocini, per esprimere il suo allarme rispetto al clima di intimidazione che sembra diffondersi nella provincia:

«Confido che i responsabili vengano assicurati alla giustizia al più presto. Il gesto non rappresenta solo un attacco a Francesco Ventola, ma contribuisce ad alimentare un clima di insicurezza che nella BAT stiamo purtroppo percependo, non solo in politica ma anche in altri ambiti».

L’attentato a Ventola

Nella notte, un ordigno incendiario è stato lanciato contro il portone della casa di Ventola, a Canosa di Puglia, mentre lui e la sua famiglia erano all’interno. Non ci sono stati feriti, ma il gesto ha suscitato indignazione trasversale e ha rilanciato la necessità di rafforzare la sicurezza per gli esponenti politici e per i cittadini.

Solidarietà e attenzione istituzionale

La vicenda ha acceso i riflettori sul bisogno di un intervento deciso per garantire maggiore protezione in un territorio che vive momenti di tensione. L’incontro previsto tra Mariangela Matera e il questore rappresenta un segnale di attenzione istituzionale verso una situazione che desta crescente preoccupazione.