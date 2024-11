Bari, firmato l’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione: il sindaco Leccese esprime soddisfazione

BARI – Questa mattina, in occasione della firma dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo Italiano e la Regione Puglia, il sindaco di Bari e della Città metropolitana, Vito Leccese, ha espresso soddisfazione per un’intesa che avrà un impatto significativo sul territorio. La cerimonia, svoltasi alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto, e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, segna un passo importante per lo sviluppo regionale.

Un’opportunità per il territorio metropolitano

"Questa è una giornata importante, che attendevamo da tempo," ha dichiarato il sindaco Leccese. "Il patto per la Puglia ci consentirà di realizzare investimenti significativi sul territorio. La Città metropolitana di Bari beneficerà di circa 700 milioni di euro, che si sommeranno alle risorse già previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi fondi ci permetteranno di infrastrutturare il territorio, sia fisicamente che socialmente, consentendoci di guardare al futuro con maggiore fiducia."

Progetti chiave per Bari e la provincia

Tra gli interventi prioritari, il sindaco ha evidenziato l’importanza del miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti, il completamento del piano per la raccolta differenziata e la realizzazione del Parco del Castello, un’opera di rigenerazione urbana ecologica attesa da anni.

Inoltre, i fondi assegnati ad altre istituzioni contribuiranno a risolvere criticità strategiche, come il contrasto all’emergenza abitativa a Bari, garantendo benefici indiretti ma significativi per i cittadini.

Prossimi passi

"Dopo la sottoscrizione di oggi, sarà necessario attendere il trasferimento dei fondi per procedere con la progettazione e avviare i cantieri," ha spiegato Leccese. "Oggi sigliamo un patto fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità e dei nostri territori, che ci permetterà di dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini."

L’accordo rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni per sostenere lo sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio pugliese, consolidando Bari come punto di riferimento per il progresso regionale.