Puglia: Congedo (FdI) esalta il sostegno del Governo Meloni per il bilancio regionale

BARI – "Oggi è una giornata storica per la Puglia." Così Saverio Congedo, deputato pugliese di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Finanze, ha commentato la firma dell’accordo di Sviluppo e Coesione, che sblocca 6,5 miliardi di euro destinati alla regione. Le risorse, provenienti dal Fondo FSC e dal Programma Operativo Complementare, rappresentano un’iniezione cruciale per settori chiave dell’economia pugliese.

Tra i comparti beneficiari figurano acqua, sistema produttivo, competitività, innovazione, trasporti, salute, cultura e patrimonio. "Queste risorse preziose – ha sottolineato Congedo – accompagneranno lo sviluppo delle nostre imprese, permettendo alla Puglia di tornare competitiva e proiettarsi verso un futuro di crescita sostenibile."

Il deputato ha espresso particolare gratitudine al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, per l’impegno nel rendere possibile questo risultato. "Il sostegno del Governo – ha concluso – rappresenta un pilastro fondamentale per rilanciare l’economia regionale e garantire uno sviluppo a lungo termine per il nostro territorio."