MILANO - E' online il video di “Rane nella pancia” il nuovo singolo di Marta Ferradini, brano ironico e profondo, già in radio e disponibile in digitale (Nar International / Ada – Warner Music Italy).

“La canzone è nata alla fine di una storia d’amore impossibile, che proprio per la sua natura di impossibilità, mi ha lasciato senza voce, senza lacrime, senza senso e con questa canzone - afferma Marta Ferradini - ho cercato di trovare appunto un senso, un nome, un suono a quello che avevo appena vissuto. Vorrei dire a tutte quelle persone che soffrono per amore che anch’io ci sono passata e quella che racconto è stata la storia d’amore impossibile per eccellenza! Il titolo, non scelto a caso, vuole sottolineare l’ironia beffarda che si cela a volte dietro un nostro innamoramento.”

Il video, per la regia di Namas Acerboni, girato tra Milano e la Brianza, in particolare modo nello storico locale Bloom di Mezzago, racconta in modo simbolico, con questa rana-pupazzo che segue ovunque la protagonista, l’ossessione dell’innamoramento, che poi lascia andare alla fine del video quando incontra veramente “l’altro”, interpretato, con uno splendido cameo, dal cantautore Pierdavide Carone.