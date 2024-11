Bari, nel pomeriggio il primo incontro a San Pio tra il sindaco Vito Leccese e i residenti

BARI - Il primo pomeriggio a San Pio. Sono cominciati oggi gli incontri che settimanalmente il sindaco Vito Leccese intende tenere nel quartiere per monitorare l’evoluzione del progetto di riqualificazione finanziato con il PINQUA, che partirà nei prossimi mesi.“L’incontro odierno è avvenuto nella sede dell’associazione Fratres in attesa dei lavori di riattamento della palazzina Cnipa - ha commentato Vito Leccese -. È mia intenzione, infatti, effettuare un percorso assieme ai residenti nel corso del quale, anche sulla base dei progetti in cantiere sul territorio, l’amministrazione comunale recepirà le istanze dei residenti per trovare soluzioni condivise”.All’incontro hanno partecipato la vicesindaca Giovanna Iacovone, il direttore della ripartizione Servizi alla persona Giancarlo Partipilo, il parroco della parrocchia San Nicola di Catino don Gianni De Robertis, dei tecnici della ripartizione Patrimonio e le assistenti sociali del Municipio V.