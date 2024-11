L’universo delle slot online: storia, curiosità e funzionamento

Le slot machine presenti tra le categorie dei

casinò online

sono il gioco più giovane che è entrato a far parte del grande mondo ludico, o meglio, relativamente recente, perché la data ufficiale della sua creazione è il 1895, un’era in cui ancora non esistevano i computer.

La slot meccanica classica si prende subito il suo spazio nella storia ludica, questo gioco è il più semplice perché possiede solo 3 rulli. Prima a New York all’inizio del XX secolo e qualche decennio più tardi a Las Vegas, le slot machine diventano un simbolo dei casinò e dell’universo ludico. Cosa c’è ancora da sapere sulle slot online? Scopriamo nei prossimi paragrafi le curiosità e l’evoluzione di questo gioco.

Dalle video slot al casinò online

Negli anni ‘70 dall’evoluzione delle slot elettroniche nacquero le prime slot digitali dei cabinati Arcade, gli ingegneri iniziarono a sviluppare nuove grafiche tematiche e anche i Jackpot moltiplicarono i loro simboli.

Il XXI secolo si apre con i casinò online, che offrono nelle loro categorie giochi con jackpot progressivi, ossia un montepremi che viene accumulato da tutti i giocatori che utilizzano una determinata slot.

Un altra possibilità dei casinò digitali è quella di giocare alle slot online a tema storia e mitologia, film, fantasy o avventura sui siti come Betfair , siamo nel momento in cui questo gioco diventa uno dei più ricchi anche culturalmente, perché la sua storia inizia a essere importante non solo nell’ambito ludico, ma anche digitale e tradizionale.

Tutti i giochi di carte storici italiani e internazionali, come scopa, sette e mezzo, baccarat, tressette e così via, entrano di diritto nelle piattaforme di casinò digitali. Le ultime varianti più evolute sono le Slot 3D e le slot Megaways: grafica migliorata, più combinazioni di vincita.





La simbologia mitologica delle slot online

I primi simboli della slot classica furono le carte francesi e la Liberty Bell come jackpot, mentre i frutti apparvero poco tempo dopo, quando un brand di gomme da masticare introdusse le Fruit Machine, ancora oggi presenti nelle categorie di slot digitali.

Il simbolo BAR pare indichi proprio le gomme alla frutta, tuttavia, per molti appassionati è il luogo culto dove vennero posizionate le prime slot digitali, oltre che nei casinò.

Tra i simboli più famosi delle slot online c’è anche il 7, numero che rappresenta la perfezione in diverse religioni e culture, associato alla fortuna nella vita.

I simboli Scatter e Wild sono i più recenti, creati soltanto con le slot online e offrono bonus, free spin e moltiplicatori più alti.





ADM, RTP e RNG: cosa significano queste sigle?

La prima sigla si riferisce all’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane di Stato, indica che un casinò online è regolarmente iscritto alla lista delle piattaforme legali.

Se ADM è un simbolo che indica il valore legale della piattaforma, con la sigla RTP entriamo nei meccanismi più intimi delle slot online, perché significa Return to Player, ossia la percentuale di denaro giocato che ritorna al giocatore nel periodo lungo.

Infine, abbiamo la sigla RNG, ossia il Generatore di Numeri Casuali, un’impostazione che rende ogni spin unico e totalmente indipendente dagli altri, in modo da garantire un risultato del tutto casuale.