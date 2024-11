Bari, presentato a Palazzo di Città lo spettacolo 'This is me - pace e dialogo tra i popoli del Mediterraneo'

BARI - Si è svolta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione di “This is me - Pace e dialogo tra i popoli del Mediterraneo”, lo spettacolo di danza in programma domenica 24 novembre all’AncheCinema, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani artisti sui temi della Pace e del dialogo. All’incontro con la stampa hanno partecipato l’assessora alle Culture Paola Romano e Mario Beschi, presidente dell’APS ASD Never Give Up Bari, che organizza l’evento.Daranno vita all’evento, a partecipazione gratuita, circa 200 giovani danzatori provenienti dalle regioni Puglia e Basilicata. Il Galà sarà preceduto da una giornata di lezioni curate da ballerini e coreografi internazionali che danzeranno al fianco dei giovani talenti finalisti della 28ma edizione del Festival Baridanza 2024. Gli stages si terranno presso la scuola di danza Attitude di Noicattaro e presso l’Accademia dello spettacolo Unika di Bari.“Quella che abbiamo presentato oggi è un’iniziativa importante, che mette insieme età diverse, e popoli e territori diversi uniti dalla bellezza della danza e del canto, e che si inserisce in una strategia più ampia che stiamo costruendo sulla danza a Bari - ha affermato Paola Romano -. Oggi, infatti, nella nostra città la danza vive un momento di grande fermento, tra realtà storiche e realtà emergenti, capaci di dare vita a produzioni di grande qualità sul territorio e anche di creare ponti importanti con realtà nazionali e internazionali, come dimostra questa iniziativa. Stiamo lavorando assieme a tutte queste realtà - che si contraddistinguono anche per la grande capacità di collaborare e creare sinergie tra loro - per sostenere sempre più il loro impegno, a partire dagli spazi e dalla programmazione, in modo tale da incoraggiare la crescita di questo loro ruolo sempre più centrale nel Mediterraneo: un mare che, come dimostrano la storia della nostra città e la sua storica vocazione all’apertura, intendiamo come uno spazio di pace e di incontro”.“Il Mediterraneo sta vivendo un momento molto particolare della propria storia: mi riferisco a tanti scenari di conflitto, ma anche al tema migratorio, che vede questo mare a cui tutti noi siamo legati essere spesso teatro di tragedie che si susseguono con un pesante bilancio in termini di vite umane - ha proseguito Mario Beschi -. Questa iniziativa, quindi, vuole lanciare un messaggio di dialogo e di pace, contribuendo, nel suo piccolo, a fare la propria parte, grazie alla collaborazione con le istituzioni e anche grazie alla partecipazione di una voce autorevole come quella dell’arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano, che ringraziamo profondamente. Avremo una grande partecipazione, grazie all’adesione di tante scuole di danza e realtà associative, e siamo contenti di avere costruito un palinsesto che vede protagonisti anche ospiti nazionali e internazionali che daranno un contributo di altissima qualità all’evento”.Domenica 24 Novembre Teatro Anchecinema Bariore 16: Ingresso pubblicoore 16.15: Inizio Spettacolo (Mini Junior tutte le discipline)ore 18: Premiazione scuole partecipanti e messaggio di Pace dell’Arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto Mons. Giuseppe Satrianoore 18.00: Cambio pubblicoore 18.30: Messaggio di Pace dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano e inizio spettacolo (Junior /Senior tutte le discipline)ore 21: Premiazione scuole partecipantiore 21.15: FineSi esibiranno in entrambi gli spettacoli gli ospiti:· Amilcar Gonzalez e Virginia Tomarchio (Ballet Kiel Germania)· Stefi Xhalj (Nuovo Balletto Classico di Reggio Emilia)· Il Balletto di Parma (Coreografie di Francesco Gammino)Le associazioni e scuole di danza:Il Laboratorio della Danza Molfetta (BA), Energy Dance Castri di Lecce (LE) , Art Ballet Studio Mola di Bari (BA), Danzart Modugno Bari, Ballet Center Bari , Attitude Noicattaro (BA), Scuola Giselle Palo del Colle (BA), Metamorfosi Potenza, Accademia dello Spettacolo Unika Bari , Stili con Stile Laterza (TA), Arci Studio Danza Bari, Accademia Nibe Polignano (BA), Il Balletto Monopoli (BA), Oltredanza Fasano (BR), Teatrodanza Barletta (BAT), Fuoriscena Rutigliano (BA) , Glisses Bari , Dance Academy Monopoli (BA), Basement Studio Adelfia (BA), Tropicalismo Dance Bitritto (BA).Scuole di canto e associazioni culturali:A.C. Crisalide Gravina di Puglia (BA), Canta e Sogna Bari , Hdemia Bisceglie (BA) Al Bosco Sonoro Cassano Murge (BA), A.C. Musica e Arte Bari.Segreteria organizzativa NEVER GIVE UP APS ASD BariTelefono: 324 569 0918 Mail: info@nevergiveup.academy Scuola di danza Attitude di Noicattaro (BA): tel. 334 7662511Accademia dello spettacolo Unika di Bari: tel. 373 7279690.I profili degli ospiti dello spettacolo: