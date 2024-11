Bari, timpanisti e sbandieratori al Castello Svevo

BARI - A partire da oggi, sabato 16 novembre, dalle ore 17 alle 19, a cadenza settimanale, la corte del Castello Svevo di Bari, sarà animata da timpanisti e sbandieratori, con le loro sonorità medievali e il fascino intramontabile di una antica disciplina.Con maestria nel maneggio della bandiera e coreografie meticolose, circa 50 artisti dell’Associazione Culturale barese “Militia Sancti Nicolai” offriranno ai visitatori l’opportunità di assistere a uno spettacolo scenografico incluso nel biglietto di ingresso. Rispondendo con entusiasmo alla richiesta presentata dall’associazione, il Castello Svevo di Bari-Direzione regionale musei Puglia ha accordato la possibilità di utilizzare gli spazi del cortile interno del monumento per lo svolgimento delle prove finalizzate a esibizioni e attività culturali per rendere sempre più tangibile il legame fra il Castello e la città.Nata nel 2015 per volontà di un gruppo di giovani, appassionati di musica e tradizioni medievali, l’associazione “Militia Sancti Nicolai”, in linea con altre realtà culturali locali dedite alla rievocazione storica, si pone l’obiettivo di prendere parte a manifestazioni a tema, sensibilizzando i partecipanti sui temi della solidarietà sociale, del volontariato e della cultura del rispetto.