Sicurezza: controlli straordinari della Polizia di Stato a Gravina in Puglia e Altamura

GRAVINA IN PUGLIA / ALTAMURA – Nel corso della settimana dal 9 al 16 novembre, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati nei comuni di Gravina in Puglia e Altamura. L'operazione, decisa nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinata dalla Questura di Bari, rientra in un piano strategico volto a contrastare i reati che maggiormente influiscono sulla percezione di sicurezza nella zona murgiana.

Le attività sono state condotte da unità territoriali e specializzate, tra cui la Squadra Mobile, la Divisione Anticrimine, l’Ufficio Immigrazione, la Polizia Scientifica, le Unità Cinofile, e i Reparti Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” e “Calabria Settentrionale”.

Obiettivi dell’operazione

L’intervento si è focalizzato su quattro aree principali:

Intensificazione dei controlli sul territorio, con posti di blocco e verifiche stradali. Controllo di locali pubblici e siti di aggregazione sociale. Applicazione di misure preventive e repressive verso persone controllate a vario titolo. Contrasto alla diffusione e commercializzazione di stupefacenti.

I risultati dell'operazione

Durante la settimana, l’attività della Polizia ha prodotto i seguenti risultati:

951 persone identificate e 464 veicoli controllati .

e . 12 infrazioni al Codice della Strada rilevate, con il ritiro di 3 patenti e il fermo amministrativo di 1 veicolo. Sospesa la circolazione di altri 3 mezzi.

rilevate, con il ritiro di 3 patenti e il fermo amministrativo di 1 veicolo. Sospesa la circolazione di altri 3 mezzi. 1 persona arrestata per detenzione ai fini di spaccio e 1 denunciata in stato di libertà .

per detenzione ai fini di spaccio e . Sequestrate 14 dosi di cocaina, una dose di marijuana e 345 euro , ritenuti provento di attività illecite.

e , ritenuti provento di attività illecite. 2 perquisizioni locali eseguite.

Controlli nei locali pubblici

Sono stati ispezionati 10 esercizi pubblici e sale da gioco, portando a:

3 segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro .

. 1 sanzione amministrativa elevata.

elevata. Sequestro di 2 apparecchi e la denuncia di una persona in stato di libertà.

Un segnale per la sicurezza nella Murgia

Questi interventi dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire un ambiente più sicuro per i cittadini, intervenendo non solo con la repressione ma anche attraverso controlli mirati per prevenire attività criminali. La Polizia di Stato proseguirà con azioni simili nelle prossime settimane, confermando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per migliorare la percezione della sicurezza pubblica.