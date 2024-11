Brindisi, Violenza sulle donne: un corteo nel centro storico con le scuole ed incontro diretto degli studenti col team di esperti

Doppio appuntamento per il Progetto Educativo del Presidente Carmine Iaia con le associazioni della ASCR "Uniti per lo sport"





BRINDISI - Doppio appuntamento emblematico per affrontare il duro argomento della violenza di genere. Come ogni anno, nel mese in cui ricorre la "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", il presidente Carmine Iaia in tandem con le associazioni sportive brindisine dell’ASCR "Uniti per lo sport” rinnova il progetto educativo indirizzato agli studenti della città e provincia di Brindisi.





Il primo dei due momenti di sensibilizzazione si terrà giovedì 21 novembre presso il Liceo "Fermi Monticelli" e la Scuola Europea con il team di esperti che incontrerà gli studenti per la diffusione del messaggio di condanna verso quel deprecabile fenomeno sociale che non accenna a rallentare, la violenza sulle donne. Il pool di professionisti composto dal giornalista ed esperto di comunicazione Nico Lorusso, dal Presidente ASCR "Uniti per lo sport" ed educatore sportivo m° Carmine Iaia, dalla Vice Questore della Polizia di Stato Dirigente Divisione Polizia Anticrimine ed emissione di misure di prevenzione, Angela Rogges, dall’Avvocato Valentina De Mitri, dalla Psicologa e ricercatrice in neuroscienze, Valentina Nicolardi e dalla direttrice de "La maison de la dance" Annalisa Monaco, offriranno ai giovani spunti e riflessioni al fine di una nuova consapevolezza del proprio personale percorso evolutivo e forniranno, laddove necessario ribadirle, le corrette informazioni su strumenti legali che combattono le nuove forme di violenza maschile.





La settimana successiva, venerdì 29 novembre 2024 a partire dalle ore 10:00, previsto il coinvolgimento collettivo attraverso la partecipazione ad un corteo delle scuole che attraverserà le strade del centro storico di Brindisi tramite un percorso in programma per con un momento di condivisione finale di interventi istituzionali e delle scuole partecipanti organizzato, con il patrocinio del Comune di Brindisi, dal m° Carmine Iaia per l’ASCR "Uniti per lo sport" con la collaborazione nella fase organizzativa dell’IPSSS "Laura Francesca Morvillo Falcone" di Brindisi della Dirigente Irene Esposito che farà da capofila per il coinvolgimento di altre scuole di ogni ordine e grado del Capoluogo Adriatico e della sua provincia. La partecipazione, allargata ad Associazioni, Enti, Gruppi organizzati e all’intera cittadinanza, sarà l’occasione per unirsi a gridare forte "Basta!!!" a minacce, soprusi, atti di violenza e costrizioni che provocano sofferenza fisica, sessuale o psicologica di cui spesso molte donne, purtroppo, sono vittime.