Taranto, Emiliano e Gravina in visita al reparto di Onco-Ematologia Pediatrica e al campo di calcio del quartiere Tamburi

TARANTO – Una giornata all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale quella vissuta lunedì 18 novembre, con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in visita al reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata e al campo di calcio della Parrocchia SS. Angeli Custodi, nel cuore del quartiere Tamburi.

La visita al reparto di Onco-Ematologia Pediatrica

Il reparto, diretto dal dottor Valerio Cecinati, è un simbolo di eccellenza medica e umanità a Taranto, città che fino a pochi anni fa non disponeva di un’unità dedicata all’oncologia pediatrica. “Questo reparto è il risultato di un lavoro straordinario – ha dichiarato Emiliano –. Il dottor Cecinati ha creato una forte sinergia con i suoi collaboratori, i familiari dei pazienti e la cittadinanza. È una battaglia che combattiamo insieme per il benessere dei bambini”.

Accompagnati anche dalla psico-oncologa di Fondazione Soleterre, Maria Montanaro, Emiliano e Gravina hanno portato doni speciali ai piccoli pazienti: gadget ufficiali della Nazionale Italiana di Calcio, un gesto che ha regalato sorrisi e momenti di leggerezza ai bambini e alle loro famiglie.

“Il calcio ha una profonda responsabilità sociale – ha sottolineato Gravina –. Non è solo sport o economia, ma anche condivisione e sostegno alla salute, come ci ricorda la Costituzione. Sono qui per esprimere affetto ai bambini e alle famiglie e per ribadire l’impegno della FIGC nel promuovere un calcio che includa solidarietà e sensibilizzazione”.

Le dichiarazioni dei partecipanti

Enzo Di Gregorio , consigliere regionale: “Ogni gesto di vicinanza ai piccoli pazienti è fondamentale per alleviare il peso delle cure. Un plauso a medici e personale per il loro lavoro instancabile”.

Vito Gregorio Colacicco , direttore generale ASL Taranto: "Lo sport, anche in oncologia pediatrica, è essenziale per il benessere psicofisico, favorendo l'autostima e l'integrazione sociale dei bambini".

Claudia Conte, segretaria generale del Comitato Ernesto Nathan: "Questi piccoli guerrieri meritano tutto il nostro supporto per crescere in un ambiente sano, lontano dalle difficoltà che già affrontano".

Il campo di calcio del quartiere Tamburi

Nel pomeriggio, la delegazione si è spostata al campo di calcio della Parrocchia SS. Angeli Custodi, un punto di riferimento per i giovani del quartiere Tamburi, recentemente danneggiato da episodi di vandalismo.

Ad accoglierli, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e il parroco don Alessandro Argentiero. “Questo campo – ha dichiarato Emiliano – è un luogo che dona speranza e coesione. La Regione è pronta a garantire il supporto necessario per migliorarlo, lavorando con Arca Jonica e con i privati per creare un punto di aggregazione sicuro e accogliente”.

Soleterre: un impegno costante

Il presidente di Fondazione Soleterre, Damiano Rizzi, ha chiuso la giornata ribadendo l’importanza dell’oncologia pediatrica a Taranto. “Dal 2018 sosteniamo medici e famiglie con supporto psico-oncologico e formazione specialistica. Dobbiamo continuare ad aprire queste porte per migliorare la qualità della vita di questi bambini e delle loro famiglie”.

Un evento che ha unito istituzioni, sanità e sport in un unico messaggio: la speranza e il sostegno concreto possono fare la differenza, soprattutto nei momenti più difficili.